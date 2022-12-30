Spor NBAde olaylı maçın cezaları belli oldu
NBA

NBA'de olaylı maçın cezaları belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons'ın Orlando Magic'i 121-101 yendiği dünkü karşılaşmada basketbolcular arasında yaşanan olaylar nedeniyle 11 oyuncuya maç ve maaş cezası verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
NBAde Detroit Pistons-Orlando Magic maçında yaşananlar
Yaşanan bir pozisyon sonrası saha içi karıştı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Detroit Pistons'ın oyun kurucusu Killian Hayes'e saha içi münakaşadaki rolü nedeniyle 3 maç ve maaş cezası, Orlando Magic pivotu Moritz Wagner'e 2 maç ve maaş cezası, Pistons oyun kurucusu Hamidou Diallo'ya 1 maç ve maaş cezası verildi.

Ayrıca Magic oyuncularından Cole Anthony, R.J. Hampton, Gary Harris, Kevon Harris, Amiral Schofield, Franz Wagner, Mo Bamba ve Wendell Carter, saha içindeki tartışma sırasında yedek kulübesinden çıktıkları için maaşsız birer maç ceza aldı.

Maçtaki olaylar, Wagner'in Hayes'i Detroit yedek kulübesine iterek sportmenlik dışı bir hareket yapmasıyla başladı. Wagner'in başının arkasına yumruk atarak tartışmayı tırmandıran ve teknik faul alan Hayes, oyundan atıldı.

NBA'de yumruklar konuştu
SPOR
NBA'de yumruklar konuştu

Bir senedeGalatasaray

Bir senede
Galatasaray

​Sarı-kırmızılılarda 2022 yılında neler yaşandı?
Vücut dilini dikkatlice izleyin

'Vücut dilini
dikkatlice izleyin'

Fırat Aydınus'tan Erkan Özdamar iddiası.
Sonsuza dekilham verecek

'Sonsuza dek
ilham verecek'

Formula 1 dünyası da Pele'yi unutmadı.
İkinci taksit <br>bekleniyor

İkinci taksit
bekleniyor
'Beni aramadı'

'Beni aramadı'

​Şenol Güneş'ten Ozan Tufan itirafı.
'Jesus gelse<br>kim ne diyebilir'

'Jesus gelse
kim ne diyebilir'

​Nihat Kahveci, kariyerini anlattı ve gündemi değerlendirdi.
'Fakirlere siyahlara<br>tanınırlık verdi'<br>

'Fakirlere siyahlara
tanınırlık verdi'

Dünya futbolunun önemli isimleri, hayatını kaybeden Pele'yi andı.
İmza verdi

İmza verdi

​Emre Güral, en çok formasını giydiği takım Eskişehirspor'a destek oldu.
'Skandal hata'

'Skandal hata'

​Eski hakemler Sivasspor'un iptal edilen golünü yorumladı.
'Eskiyi unutun <br>ve unutturun'

'Eskiyi unutun
ve unutturun'

Karagümrük yenilgisi sonrası oyunculara konuşma yaptı.
Milan geliyor

Milan geliyor

​Avrupa devleri Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde.
Baskı uyarısı

Baskı uyarısı

​Jorge Jesus, golden sonra Batshuayi'nin yanına gitti.
Dünya futbolu yasta:<br>Pele hayatını kaybetti

Dünya futbolu yasta:
Pele hayatını kaybetti

​Brezilyalı futbol adamı, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.