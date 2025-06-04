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Okçuluk Dünya Kupası'nın 3'üncü ayağı başladı

Okçuluk Dünya Kupası'nın 3'üncü ayağı başladı

16:094/06/2025, Çarşamba
AA
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Okçuluk Dünya Kupası
Okçuluk Dünya Kupası

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı Antalya'da başladı. Türkiye'yi klasik yayda 8, makaralı yayda 7 sporcu temsil ediyor.

Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı, Antalya'da başladı. 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde klasik ve makaralı yay kategorilerinde sıralama atışları yapıldı.


Türkiye'yi klasik yayda 8, makaralı yayda 7 sporcu temsil ediyor. Organizasyon, 8 Haziran Pazar günü final atışları ile sona erecek.




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