Pepe Reina 37 yaşında transfer oldu

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Milan takımında forma giyen 37 yaşındaki deneyimli kalecinin sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.
2005-2013 yıllarında Liverpool'un kalesini koruyan Reina, 2010 Dünya Kupası'nda da İspanya ile şampiyonluk yaşamıştı.
Ligde dün Manchester City'ye 6-1 mağlup olan Aston Villa, 21 puanla 18. sırada yer alıyor.
📸📸📸#BienvenidoPepe #AVFC pic.twitter.com/hddZDPE1wZ
📸📸📸#BienvenidoPepe #AVFC pic.twitter.com/hddZDPE1wZ— Aston Villa (@AVFCOfficial) 13 Ocak 2020
Yorum