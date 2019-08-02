Premier Lig'de VAR nasıl kullanılacak?

İngiltere Premier Lig, 9 Ağustos itibariyle VAR sistemini kullanmaya başlayacak ve sezonun tamamında toplamda 380 maçta Video Yardımcı Hakem sistemine başvurulacak. Lig yönetimi, zaman kaybının önüne geçmek ve VAR'a duyulan güveni artırmak adına diğer liglerde ya da turnuvalarda kullanılmayan bir dizi yeni kural belirledi.

Premier Lig'de VAR incelemesi neticesine değişen kararların gerekçeleriyle birlikte stadyumdaki dev ekrana yansıtılarak taraftarlar en sağlıklı şekilde bilgilendirilecek.

VAR hakemleri, ilgili pozisyonu 3 kez normal hızında, 3 kez ise yavaşlatılmış şekilde olmak üzere toplamda yalnızca 6 kez tekrar izleme hakkına sahip olacak. Orta hakem, ilgili pozisyon hakkında VAR hakemiyle kulaklık vasıtasıyla uzlaşması halinde monitöre gitmeden kararını değiştirebilecek.

Bunun da ortalama 90 saniye tasarruf sağlayacağı saptandı.