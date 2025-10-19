Yeni Şafak
Şampiyon Jannik Sinner'e dev para ödülü

11:4019/10/2025, Pazar
AA
Jannik Sinner, finalde Alcaraz'ı mağlup etti.
Jannik Sinner, finalde Alcaraz'ı mağlup etti.

İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Suudi Arabistan'da düzenlenen Six Kings Slam Turnuvası finalinde İspanyol Carlos Alcaraz’ı 2-0 yendi. Şampiyon olan Sinner'in kazandığı para ödülü de belli oldu.

Başkent Riyad’daki ANB Arena’da oynanan final maçında Sinner, dünya klasmanında zirvede yer alan rakibini 6-2 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup etti.


Turnuvayı üst üste ikinci kez kazanan Sinner, 1,5 milyon dolar katılım, 4,5 milyon dolar şampiyonluk olmak üzere toplam 6 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.


Üç gün süren turnuvada Sinner ve Alcaraz'ın yanı sıra Alexander Zverev, Novak Djokovic, Taylor Fritz ve Stefanos Tsitsipas mücadele ederken, sonuçlar ATP sıralamasına ve oyuncuların karşılıklı galibiyet-mağlubiyet istatistiklerine dahil edilmedi.




