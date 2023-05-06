Şenol Güneş: Hakemle ilgili konuşmuyorum

Tecrübeli çalıştırıcı, "Hep geriden geliyoruz. Çok puan kayıplarımız oldu. Oyun olarak çok mesafe aldığımızı, takım oyununda daha ileri gittiğimizi düşünüyorum. Bugün sadece kazanmak istedik ve oyun geri plana düştü. İlk maçta iki puan kaybetmiştik. Oyunun tamamında oyun üstünlüğümüz olması lazımdı. Ama ikinci yarı oyun üstünlüğümüz oldu. İlk yarıda da oyun üstünlüğünün bizde olması lazımdı. Zor bir maçtı. Nuri hoca da bütünleşmiş. Burada iyi bir ambiyans vardı. Top kayıplarımız da olunca oyunu etkiledi. Becerili oyuncularımızın attığı gollerle sonucu aldık. İlk defa geldiğimden bu yana duran toptan gol yedik.