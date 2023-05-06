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Spor

Şenol Güneş: Hakemle ilgili konuşmuyorum

Beşiktaş, Antalyaspor'u 3-1 yendi. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

21:47 . 6/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Şenol Güneş

Şenol Güneş

Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 3-1 yendi. Siyah beyazlılar maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.


Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Hep geriden geliyoruz. Çok puan kayıplarımız oldu. Oyun olarak çok mesafe aldığımızı, takım oyununda daha ileri gittiğimizi düşünüyorum. Bugün sadece kazanmak istedik ve oyun geri plana düştü. İlk maçta iki puan kaybetmiştik. Oyunun tamamında oyun üstünlüğümüz olması lazımdı. Ama ikinci yarı oyun üstünlüğümüz oldu. İlk yarıda da oyun üstünlüğünün bizde olması lazımdı. Zor bir maçtı. Nuri hoca da bütünleşmiş. Burada iyi bir ambiyans vardı. Top kayıplarımız da olunca oyunu etkiledi. Becerili oyuncularımızın attığı gollerle sonucu aldık. İlk defa geldiğimden bu yana duran toptan gol yedik.

''Hakemle ilgili konuşmuyorum''

Hakemle ilgili konuşmuyorum. Doğru ve yanlış kararlar veriliyor. Her şehirde herkes yorum yapıyor zaten. Çok girmeyi doğru bulmuyorum. Yanlış veya doğru karar bizde kalsın." dedi.




#Şenol Güneş
#Beşiktaş
#Süper Lig
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