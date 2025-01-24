Simon Banza dünyanın en iyi 11'ini açıkladı

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, Trabzonspor Dergisi'ne özel açıklamalarda bulundu. Banza, çok gol atarak takımını üst sıralara taşımayı hedeflediğini belirtti.





'Çok sakin ve huzurlu oluyorum'

"Bu oyun sadece gol atmaktan ibaret değildir. Çok çalışmalı ve asist yapmak gibi şeyleri de biliyor olmanız gerek. Dolayısıyla sorunu yenmeye çalışıp daha çok sakin ve huzurlu oluyorum."

'Yeni bir ülkeye alışmak zorundaydım'

"Şampiyonlukları olan, hedefleri olan bir kulüp. Aslında buraya gelişim, transferim biraz özeldi. Benim için bir ilkti. Bu transfer, daha sonrasında milli takım derken kafamı meşgul eden birçok şey vardı. Yeni takım arkadaşlarıma, yeni bir dile ve yeni bir ülkeye alışmak zorundaydım. Ancak şu bir gerçek ki mutlu olduğunuzda, bir yerde iyi hissettiğinizde gerisi geliyor ve Trabzon'da da öyle oldu."





'Her zaman bunu başaramayabilirsiniz'

"Trabzon'a geldiğimde çok iyi karşılandım, hiçbir sorun yaşamadım. Burada olmaktan çok mutluyum ve sanırım bu sahaya da yansıyor. Sahada yeterli performansı sergileyebilmeniz için zihnen ve bedenen iyi olmanız gerekir. Her zaman bunu başaramayabilirsiniz. Böyle zamanlarda bazen de mucizeler gerçekleşir. Ancak esas olan şey, sahada iyi olabilmek için saha dışında da iyi olabilmektir. Burada yaşadığım şey de tam olarak bu."

'Kabullenilmesi mümkün değil'

"Bu rekabettir, ancak ırkçılık gibi yakışmayan şeyler var. Bunlar saygı sınırlarını aşan şeylerdir. Hoş değil ve futbolda, hayatın hiçbir alanında görmek istemeyeceğimiz şeyler. Bu yüzden kabullenilmesi mümkün değil. Ne yazık ki günümüzde hala yaşanıyor böyle şeyler, çok yazık. Kimsenin tolere etmek zorunda kalmaması gerektiğini düşünüyorum."





Simon Banza, kendisine göne dünyanın en iyi 11'ini şu şekilde sıraladı:

"Casillas, Dani Alves, Puyol, Sergio Ramos, Marcelo, Zidane, Ronaldinho, Inıesta, Messi, Ronaldo, Didier Drogba."



















