Simon Banza dünyanın en iyi 11'ini açıkladı

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında kendisine göre dünyanın en iyi 11'ini sıraladı.
Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, Trabzonspor Dergisi'ne özel açıklamalarda bulundu. Banza, çok gol atarak takımını üst sıralara taşımayı hedeflediğini belirtti.
"Bu oyun sadece gol atmaktan ibaret değildir. Çok çalışmalı ve asist yapmak gibi şeyleri de biliyor olmanız gerek. Dolayısıyla sorunu yenmeye çalışıp daha çok sakin ve huzurlu oluyorum."
"Şampiyonlukları olan, hedefleri olan bir kulüp. Aslında buraya gelişim, transferim biraz özeldi. Benim için bir ilkti. Bu transfer, daha sonrasında milli takım derken kafamı meşgul eden birçok şey vardı. Yeni takım arkadaşlarıma, yeni bir dile ve yeni bir ülkeye alışmak zorundaydım. Ancak şu bir gerçek ki mutlu olduğunuzda, bir yerde iyi hissettiğinizde gerisi geliyor ve Trabzon'da da öyle oldu."
"Trabzon'a geldiğimde çok iyi karşılandım, hiçbir sorun yaşamadım. Burada olmaktan çok mutluyum ve sanırım bu sahaya da yansıyor. Sahada yeterli performansı sergileyebilmeniz için zihnen ve bedenen iyi olmanız gerekir. Her zaman bunu başaramayabilirsiniz. Böyle zamanlarda bazen de mucizeler gerçekleşir. Ancak esas olan şey, sahada iyi olabilmek için saha dışında da iyi olabilmektir. Burada yaşadığım şey de tam olarak bu."
"Bu rekabettir, ancak ırkçılık gibi yakışmayan şeyler var. Bunlar saygı sınırlarını aşan şeylerdir. Hoş değil ve futbolda, hayatın hiçbir alanında görmek istemeyeceğimiz şeyler. Bu yüzden kabullenilmesi mümkün değil. Ne yazık ki günümüzde hala yaşanıyor böyle şeyler, çok yazık. Kimsenin tolere etmek zorunda kalmaması gerektiğini düşünüyorum."
"Casillas, Dani Alves, Puyol, Sergio Ramos, Marcelo, Zidane, Ronaldinho, Inıesta, Messi, Ronaldo, Didier Drogba."