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Trabzonspor sahasında Başakşehir ile berabere kaldı

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı ve ligin ilk yarısını lider olarak tamamladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Alınan bu beraberliğin ardından Trabzonspor puanını 46'ya, Başakşehir ise 33'e yükseltti. Bu haftayla beraber bordo-mavili takım, ligin ilk devresini zirvede tamamladı.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Başakşehir ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

İlk yarıdan dakikalar

  • 20. dakikada Bakasetas’ın ceza yayı üzerinden vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
  • 31. dakikada Hamsık’in ceza sahası içine doğru gönderdiği topu önüne alan Cornelius’un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
  • 35. dakikada Visca’nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı faul atışını direkt kaleye sert gönderdi. Uğurcan Çakır, çift yumrukla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
  • 45. dakikada Abdulkadir Ömür’ün ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed’de kaldı.
  • İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıdan dakikalar

  • 48. dakikada Visca'nın sağ taraftan pasında ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Gulbrandsen'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
  • 51. dakikada Visca ile köşe vuruşu sonrasında verkaç yapan Aleksic'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.
  • 63. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.
  • 67. dakikada sol taraftan ceza alanına doğru sokulan Gulbrandsen'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.
  • 75. dakikada Chadli'nin pasında ceza alanı içinde Okaka'nın dönerek vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.
  • 89. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Okaka'nın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
  • 90 1. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanında yakın mesafeden Koita'nın sert şutunda, top üstten auta gitti.
  • Karşılaşma, golsüz tamamlandı.

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