​Trabzonspor sahasında Başakşehir ile berabere kaldı.

Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Alınan bu beraberliğin ardından Trabzonspor puanını 46'ya, Başakşehir ise 33'e yükseltti. Bu haftayla beraber bordo-mavili takım, ligin ilk devresini zirvede tamamladı.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Başakşehir ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

İlk yarıdan dakikalar

20. dakikada Bakasetas’ın ceza yayı üzerinden vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

31. dakikada Hamsık’in ceza sahası içine doğru gönderdiği topu önüne alan Cornelius’un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

35. dakikada Visca’nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı faul atışını direkt kaleye sert gönderdi. Uğurcan Çakır, çift yumrukla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45. dakikada Abdulkadir Ömür’ün ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed’de kaldı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıdan dakikalar

48. dakikada Visca'nın sağ taraftan pasında ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Gulbrandsen'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

51. dakikada Visca ile köşe vuruşu sonrasında verkaç yapan Aleksic'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

63. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.

67. dakikada sol taraftan ceza alanına doğru sokulan Gulbrandsen'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

75. dakikada Chadli'nin pasında ceza alanı içinde Okaka'nın dönerek vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.

89. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Okaka'nın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

90 1. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanında yakın mesafeden Koita'nın sert şutunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşma, golsüz tamamlandı.

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