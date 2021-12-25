​Trabzonspor sahasında Başakşehir ile berabere kaldı.

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Alınan bu beraberliğin ardından Trabzonspor puanını 46'ya, Başakşehir ise 33'e yükseltti. Bu haftayla beraber bordo-mavili takım, ligin ilk devresini zirvede tamamladı.
Ligin ikinci yarısının ilk maçında Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Başakşehir ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
İlk yarıdan dakikalar
- 20. dakikada Bakasetas’ın ceza yayı üzerinden vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
- 31. dakikada Hamsık’in ceza sahası içine doğru gönderdiği topu önüne alan Cornelius’un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
- 35. dakikada Visca’nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı faul atışını direkt kaleye sert gönderdi. Uğurcan Çakır, çift yumrukla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
- 45. dakikada Abdulkadir Ömür’ün ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed’de kaldı.
- İlk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci yarıdan dakikalar
- 48. dakikada Visca'nın sağ taraftan pasında ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Gulbrandsen'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
- 51. dakikada Visca ile köşe vuruşu sonrasında verkaç yapan Aleksic'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.
- 63. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.
- 67. dakikada sol taraftan ceza alanına doğru sokulan Gulbrandsen'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.
- 75. dakikada Chadli'nin pasında ceza alanı içinde Okaka'nın dönerek vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.
- 89. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Okaka'nın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
- 90 1. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanında yakın mesafeden Koita'nın sert şutunda, top üstten auta gitti.
- Karşılaşma, golsüz tamamlandı.