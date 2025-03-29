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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasında kaç puan fark var? İşte Trendyol Süper Lig güncel puan durumu - 29 Mart 2025

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasında kaç puan fark var? İşte Trendyol Süper Lig güncel puan durumu - 29 Mart 2025

11:0729/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig güncel puan durumu - 29 Mart 2025
Trendyol Süper Lig güncel puan durumu - 29 Mart 2025

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Fenerbahçe Süper Lig’in 29. haftasında Bodrum FK’yı yenerek zirve takibini sürdürdü. Galatasaray ise bu akşam deplasmanda Beşiktaş’ı konuk edecek. Galatasaray siyah-beyazlıları mağlup etmesi halinde aradaki 9 puanlık farkı koruyacak. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puanı kaç? İşte Trendyol Süper Lig’de güncel puan durumu…

Süper Lig’de 29. hafta heyecanı devam ediyor. Galatasaray 71 puanla liderlik koltuğunda oturuyor, Fenerbahçe ise 65 puanla ikinci sırada yer alıyor. 28 Mart’ta Bodrum FK’yı mağlup eden Fenerbahçe, aradaki farkı 6 puana indirdi. Bu maçın ardından gözler bu akşam Dolmabahçe’de oynanacak derbiye döndü. Peki, Süper Lig’de hangi takım kaç puanda? İşte detaylar.

GALATASARAY’IN PUANI KAÇ, FENERBAHÇE İLE ARASINDA KAÇ PUAN FARK VAR?

Galatasaray’ın Beşiktaş derbisi öncesinde güncel puan durumu 71. Bodrum FK’yı 4-2 yenen Fenerbahçe’nin güncel puan durumu ise 65. Ezeli rakiplerin arasındaki puan farkı ise 6.

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 29. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI









#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Süper Lig

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