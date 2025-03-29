TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Lig’de 29. hafta heyecanı devam ediyor. Galatasaray 71 puanla liderlik koltuğunda oturuyor, Fenerbahçe ise 65 puanla ikinci sırada yer alıyor. 28 Mart’ta Bodrum FK’yı mağlup eden Fenerbahçe, aradaki farkı 6 puana indirdi. Bu maçın ardından gözler bu akşam Dolmabahçe’de oynanacak derbiye döndü. Peki, Süper Lig’de hangi takım kaç puanda? İşte detaylar.