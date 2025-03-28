Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
TFF Süper Lig’de 31. hafta maç programını duyurdu

TFF Süper Lig’de 31. hafta maç programını duyurdu

15:5028/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçlarının programı belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçlarının programı belli oldu.

TFF Trendyol Süper Lig’de 31. hafta maç programını açıkladı. Kritik haftanın açılış maçı Samsunspor ile Galatasaray arasında olacak. Peki, Süper Lig'de 31. haftada hangi maçlar var, saat kaçta? İşte detaylar.

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçlarının programı belli oldu. Peki, Trendyol Süper Lig'de 31. hafta hangi maçlar var, saat kaçta? İşte detaylar.

SÜPER LİG’DE 31. HAFTADA HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 31. hafta maçlarının programı şöyle:

11 Nisan Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

12 Nisan Cumartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)

13 Nisan Pazar:

16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Gaziantep)

19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)

14 Nisan Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)





#TFF
#Süper Lig
#Galatasaray

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taş kadayıf nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?