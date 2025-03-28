TFF Trendyol Süper Lig’de 31. hafta maç programını açıkladı. Kritik haftanın açılış maçı Samsunspor ile Galatasaray arasında olacak. Peki, Süper Lig'de 31. haftada hangi maçlar var, saat kaçta? İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçlarının programı belli oldu. Peki, Trendyol Süper Lig'de 31. hafta hangi maçlar var, saat kaçta? İşte detaylar.
SÜPER LİG’DE 31. HAFTADA HANGİ MAÇLAR VAR?
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 31. hafta maçlarının programı şöyle:
11 Nisan Cuma:
20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)
12 Nisan Cumartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)
13 Nisan Pazar:
16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Gaziantep)
19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)
14 Nisan Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)