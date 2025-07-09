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Türk Telekom'dan çifte transfer

Türk Telekom'dan çifte transfer

17:209/07/2025, Çarşamba
AA
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Türk Telekom iki transferini duyurdu.
Türk Telekom iki transferini duyurdu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li oyun kurucu Kyle Allman ve milli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu'nu kadrosuna kattı.

Türk Telekom Basketbol Takımı, Kyle Allman ve Doğuş Özdemiroğlu'nu renklerine bağladı.


Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Kyle Allman'ı takımımıza kattık. Ayrıca Doğuş Özdemiroğlu, yeni sezonda Ankara basketbolu için hazır. Türk Telekom ailesine hoş geldiniz" ifadelerine yer verildi.


Ankara ekibi, ABD'li oyun kurucu Anthony Brown'la ise yolların ayrıldığını duyurdu.




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