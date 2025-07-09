Türk Telekom'dan çifte transfer

Türk Telekom Basketbol Takımı, Kyle Allman ve Doğuş Özdemiroğlu'nu renklerine bağladı.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Kyle Allman'ı takımımıza kattık. Ayrıca Doğuş Özdemiroğlu, yeni sezonda Ankara basketbolu için hazır. Türk Telekom ailesine hoş geldiniz" ifadelerine yer verildi.