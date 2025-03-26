Türkiye Binicilik Federasyonu Lisans Sınavı ESOGÜ’de gerçekleştirildi

Türkiye Binicilik Federasyonu ve ESOGÜ Spor Kulübü’nün birlikte düzenlediği "Kategori Belgesi Lisans Sınavı" ESOGÜ MAMYO uygulama tesislerinde; Engel Atlama, Atlı Dayanıklılık ve Pony branşlarında gerçekleştirildi. Sınava ESOGÜ MAMYO Atçılık ve Antrenörlük programında eğitim almakta olan öğrencilerle birlikte, Eskişehir’de binicilik branşı ile ilgilenen kulüplerden sporcular katıldı.