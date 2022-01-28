Yarıda kalan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının oynanacağı tarih belli oldu

Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 22. hafta maçında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıda kalan Gazintep FK- Yeni Malatyaspor maçı 23 Şubat tarihinde kaldığı yerden devam edecek
TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme şu şekilde:
- Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. Haftasında 18.01.2022 Salı günü ilk yarısı oynanan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle önce bir gün sonraya, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, 23 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.
TFF, olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenen Gaziantep-Yeni Malatyaspor maçının, 23 Şubat'ta kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.
TFF, olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenen Gaziantep-Yeni Malatyaspor maçının, 23 Şubat'ta kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 28, 2022