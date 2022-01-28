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Yarıda kalan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının oynanacağı tarih belli oldu

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında oynanan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı oluımsuz hava koşullarıyla ertelenmişti. TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, karşılaşmanın 23 Şubat tarihinde kaldığı yerden devam edeceği yönünde karar alındığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yarıda kalan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının oynanacağı tarih belli oldu
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor

Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 22. hafta maçında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıda kalan Gazintep FK- Yeni Malatyaspor maçı 23 Şubat tarihinde kaldığı yerden devam edecek

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme şu şekilde:

  • Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. Haftasında 18.01.2022 Salı günü ilk yarısı oynanan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle önce bir gün sonraya, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, 23 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.

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