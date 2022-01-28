Yarıda kalan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının oynanacağı tarih belli oldu

Amatörde olay: 1'i ağır 4 futbolcuyu hastanelik ettiler

İstanbul Süper Amatör Lig'de oynanan Beykoz Ortaçeşme-Çekmeköy Belediye Alemdağ maçında ortalık karıştı. Saha içi ve dışında çıkan kavgada konuk ekip Çekmeköy Belediye Alemdağ'dan 4 futbolcu hastanelik oldu. Darp edilen bir futbolcunun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.