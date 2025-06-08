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Yiğit Doğukan Bozkurt'tan Paris'te 2 altın madalya

Yiğit Doğukan Bozkurt'tan Paris'te 2 altın madalya

00:068/06/2025, Pazar
AA
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Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt
Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt

Paris Yarışları'nda Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, iki altın madalya kazandı.

Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, Paris Yarışları'nda iki altın madalya kazandı.


Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasında, "Paris Para Kürek 2025'te büyük gurur. Milli Para Kürek sporcumuz Yiğit Doğukan Bozkurt, PR2 erk ek tek çifte kategorisinde aynı gün içinde 2000 ve 500 metre open sprint yarışlarını kazanarak iki altın madalyayla ülkemize dönüyor." ifadeleri kullanıldı.




#Paris Yarışları
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