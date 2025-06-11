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Zeynep Yiğit bilek güreşinde Avrupa'yı salladı

Zeynep Yiğit bilek güreşinde Avrupa'yı salladı

10:4011/06/2025, Çarşamba
IHA
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Zeynep Yiğit Avrupa şampiyonu oldu.
Zeynep Yiğit Avrupa şampiyonu oldu.

Eskişehir’de yaşayan sporcu Zeynep Yiğit, Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası’nda sağ kolda şampiyon olurken, sol kolda ise Avrupa ikincisi oldu.

Eskişehir’de yaşayan 17 yaşındaki Zeynep Yiğit, Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası’na katılmak için Romanya’nın Cluj-Napoca kentine gitti.


Yiğit, antrenörü Murat Cırık, birlikte U18 kızlar 60 kilogram kategorisinde mücadele etti.


Müsabakalardan aldığı sonuç ile sol kolda Avrupa ikincisi, sağ kolda ise Avrupa şampiyonluğunu elde eden Zeynep yiğit, büyük mutluluk yaşadı.




#Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası
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