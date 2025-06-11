Zeynep Yiğit bilek güreşinde Avrupa'yı salladı

Eskişehir’de yaşayan 17 yaşındaki Zeynep Yiğit, Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası’na katılmak için Romanya’nın Cluj-Napoca kentine gitti.

Yiğit, antrenörü Murat Cırık, birlikte U18 kızlar 60 kilogram kategorisinde mücadele etti.

Müsabakalardan aldığı sonuç ile sol kolda Avrupa ikincisi, sağ kolda ise Avrupa şampiyonluğunu elde eden Zeynep yiğit, büyük mutluluk yaşadı.