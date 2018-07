Zico'nun yeni adresi belli oldu

Bir dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü de yapan Brezilyalı efsane futbolcu Zico, Japon ekibi Kashima Antlers'in sportif direktörü oldu.

Zico'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "16 yılın ardından Kashima Antlers'e sportif direktör olarak dönüyorum. Ağustos'ta orada çalışmaya başlayacağım" ifadelerini kullandı.

Dünya futbolunun en büyük oyuncularından biri olarak gösterilen Brezilyalı Zico, 2006-2008 yıllarında Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptığı dönemde 100. yıl şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali başarısı göstermişti.

65 yaşındaki Zico, Kashima Antlers takımında daha önce futbol oynamış ve teknik direktörlük görevinde de bulunmuştu.

Giuliano'dan transfer açıklaması Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre’nin Lozan kentinde sürdüren Fenerbahçe’de Giuliano Victor De Paula, sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak kampı değerlendiren Giuliano, “Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Genellikle günde çift idman yapıyoruz ve idmanlar çok yoğun geçiyor. Sezona; mental, fiziksel, teknik, taktik olarak iyi bir başlangıç yapabilmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.“Milli takıma çağrılmadığım için üzgünüm”Dünya Kupası’nda milli takımına çağrılmadığı için üzgün olduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, "Futbolda mutlu anlar olduğu kadar hayal kırıklıkları da olabiliyor. Milli takıma çağrılmadığım için çok üzüldüm ama geçen sene kariyerimin her anlamda en iyi ikinci sezonunu geçirdiğim için mutluyum. Milli takıma gitmek istiyordum ama olmadı. Ben de taraftar olarak destekledim. Dünya Kupası’nı kazanmayı çok istiyorduk ama maalesef kazanamadık. Bundan ders çıkarmamız gerek. Bu da beni bir sporcu olarak daha olgun ve ders çıkaran bir durum getirdi" şeklinde konuştu.“Benim hedefim her zaman daha iyisini başarmak”Yeni sezonla ilgili görüşlerini ifade eden Giuliano, “Yeni bir sene yeni bir mücadele demek. Benim hedefim her zaman bir öncekinden daha iyisini başarmaktır. Bunun için konsantreyim ve çok iyi çalışıyorum. Yeni bir hocamız var, yeni bir sistem var, yeni bir felsefe var. Önemli olan kolektif olarak bu sisteme adapte olmak. Kolektif olarak bu sisteme adapte olduktan sonra benim de performansım muhakkak iyi olacaktır. Burada sadece numaralardan bahsetmiyorum, genel olarak performansımın daha da üzerine çıkmak istiyorum” ifadelerine değindi.“Herhangi bir kulüple iletişim halinde olmadım"Kendisiyle ilgili çıkan haberlere cevap veren deneyimli orta saha, “Sosyal medyada takip ettim bu haberleri. Brezilya’dan ve Almanya’dan teklifler olduğuna dair Herhangi bir kulüp iletişim halinde olmadım, menajerim de aynı şekilde herhangi bir kulüple iletişim halinde olmadı. Bu haberler sadece medyada yer aldı. Benim kafam burada. Herhangi bir teklif yok. Fenerbahçe’de çok mutluyum. Geçen sene çok güzel bir yıl geçirdim, bu sezon da güzel bir yıl geçirmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

