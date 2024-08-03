Şekersiz tatlı tariflerison yıllarda oldukça yaygın olarak tüketilen ve aratılan tariflerden oldu. Şekersiz tatlılar genellikle kuru meyvelerle yapılan sağlıklı tarifler oluyor. Özellikle diyet sürecinde tatlı krizleri için bire bire olabilecek şekersiz tatlılar için rafine şekeri kullanmanıza gerek yok. Şekersiz tatlı tarifi uygulayarak hem sağlıklı hem de az kaloriye sahip bir öğüne sahip olabilirsiniz. İşte diyette tüketilebilecek şekersiz kurabiye tarifi haberimizde...