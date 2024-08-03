Taş kadayıf, Adana'da lezzeti olarak bilinse de yakın illerinde de yaygın olarak tüketilen şerbetli tatlıların başında geliyor. Dışı kıtır içi yumuşacıktır. Peki, taş kadayıf nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, taş kadayıf yapılışı...
TAŞ KADAYIF TATLISI NASIL YAPILIR?
Hamuru;
1 su bardağı ılık su,
1 su bardağı süt,
2 yemek kaşığı irmik,
1 tatlı kaşığı şeker,
1 tatlı kaşığı maya,
2 su bardağı un,
Kızartma işlemi için sıvı yağ,
İçi için 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz,
2 su bardağı su,
2 su bardağı şeker,
Yarım dilim limon.
TAŞ KADAYIF TARİFİ
Tatlının şerbeti için su, şeker ve limon bir tencereye alınır ve yüksek ateşte şeker eriyene kadar karıştırılarak pişirilir.
Şeker eriyip şerbet kaynamaya başlayınca kısık ateşte 15 dakika daha kendi halinde kaynamaya bırakılır.
Şerbet ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.
Şerbetin soğumasının ardından buzdolabına bırakılır, hamuru hazırlanmaya başlanır.
Hamuru için su, süt, şeker ve maya karıştırılır.
İrmik eklenerek karıştırılır.
Un azar azar eklenerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpılır.
Üzeri streç filmle örtülüp oda sıcaklığında 30-45 dakika dinlendirilir.
Hamur köpük haline geldikten sonra ocağa alınan geniş bir tava kızdırılır.
Hamurdan tavaya büyük bir kaşıkla yuvarlak parçalar dökülür.
Üzeri göz göz olup hamur kuruyana kadar pişirilerek tavadan alınır. Tüm hamurlar bu şekilde pişirilir.
Parçaların içlerine birer tatlı kaşığı kadar ceviz içi konur, ikiye katlanır ve iki parmakla bastırılarak kapatılır.
Dar bir tencerede bol sıvı yağ kızdırılır.
Kadayıflar kızgın yağda kızarıncaya kadar pişirilir.
Kızaran kadayıflar yağdan alınır alınaz soğuk şerbetin içine bırakılır, sürekli karıştırarak birkaç dakika içinde şerbeti çekmesini sağlanır. Akabine süzerek şerbetten alınır.
Kalan kadayıflar da aynı şekilde kızartılıp şerbetlenir.