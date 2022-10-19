Özgün Tayfun Balistik Füzesi Özellikleri Neler? Menzili Ne Kadar?
ÖZGÜN HABERLER

Tayfun Balistik Füzesi Özellikleri Neler? Menzili Ne Kadar?

Ulusal roket, füze araştırma ve üretim programlarına önderlik yapan ROKETSAN, yeni geliştirdiği yerli füze ‘Tayfun’ ile Rize’de test gerçekleştirdi. Kilometrelerce uzaklıktaki hedefi başarı ile vuran Tayfun Balistik Füzesi Dünya Basınında yer aldı. Türkiye Savunma sanayi alanındaki başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Peki Tayfun Balistik Füzesi nedir? Özellikleri neler? Menzili ne kadar? İşte bütün detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Tayfun Balistik Füzesi Özellikleri Neler? Menzili Ne Kadar?
Tayfun Balistik Füzesi

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı. Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı. Füze, 458 saniyede 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu.

TAYFUN BALİSTİK FÜZESİ NEDİR?

Tayfun Balistik Füzesi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 280+ kilometre menzili ile Türkiye’nin en uzun menzilli füzesi.

TAYFUN BALİSTİK FÜZESİ ÖZELLİKLERİ NELER, MENZİLİ NE KADAR?

> Taktik Balistik Füze (Tactic Ballistic Missile) (TBM) 300 km'den az menzile sahip BF sistemidir.

> Kısa Menzilli Balistik Füze (Short-Range Ballistic Missile) (SRBM) 300 ile 1000 km menzil aralığında olan BF sistemidir.

> Orta Menzilli Balistik Füze (Medium-Range Ballistic Missile) (MRBM) 1000 ile 3000 km menzil aralığında olan BF sistemidir.

> Uzun Menzilli Balistik Füze (Intermediate Range Ballistic Missile) (IRBM) 3000 ile 5550 km arasında menzile sahip BF sistemidir.

> Kıtalararası Balistik Füze (İntercontinental Ballistic Missile) (ICBM) 5000 km ve üzeri menzile sahip olan BF sistemidir.

> Denizaltından Atılan Balistik Füze (Submarine Launched Ballistic Missile) (SLBM)

TEST ATIŞI RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA YAPILDI

Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı.

Test atışını izlemek için TIKLAYIN.

YUNAN BASININDA GENİŞ YER BULDU

Bloomberg'in haberi Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. "Türkiye tehdidi nasıl yükseltiyor" sorusunu soran Ta Nea haberinde şu ifadeye yer verdi; "Füzenin kat ettiği mesafe İzmir ile Atina arasındaki mesafenin iki katı".

Skai gazetesi füze denemesini "Güç gösterisi" başlığı ile okurlarına sunarken, Eleftherostypos ise füze denemesi için "Tüm komşu devletlerin askeri çevrelerinde derin endişeye neden oldu" yorumunda bulundu.

TÜRKİYE’NİN BÖYLE BİR FÜZEYE SAHİP OLMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde halihazırda TAYFUN’un muadili bir füze bulunmuyor. Daha önce de hiç bulunmadı. Şahin de bu konuya dikkat çekiyor. “SRBM sınıfındaki bir füze, özellikle Batı ve Doğu bölgelerimize yönelik caydırıcılığımız açısından stratejik öneme sahip. Yunanistan ve Suriye ile İran’ın önemli bir kısmı TAYFUN’un kapsama alanı içerisinde olacak.

Bulunduğumuz bölge için bu tarz uzun menzilli mühimmatlar geliştirmemiz bir tercih değil; zorunluluk. İran’ın elinde benzer füzeler var. Suriye’de de SCUD Füzeleri bulunduğu biliniyor.

Ermenistan’da Iskander füzeleri mevcut. Yine Yunanistan’da SCALP-EG tarzı seyir füzeleri bulunuyor. Şimdi bizim de bu tarz tehditlere karşı elimizde bir caydırıcılık unsuru var. Tüm bunları alt alta koyduğunuzda TAYFUN’un sahadaki dengeleri sil baştan yapacak potansiyelde bir ürün olduğu çok açık.

Burada en kritik husus; bölgemizde ülkelerin İran hariç tamamına yakını bu tarz füzelerde yurt dışına bağımlı. Biz tamamen kendi imkanlarımızla geliştirdik. Bu oldukça değerli bir ayrım.” ifadelerini kullandı.

Türk savunma sanayii ihracatı 4,5 milyar doları aşacak
FOTOĞRAF 10
Title
Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 25-28 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Savunma sanayi şirketlerinden KOBİ’lere, üniversitelere, tedarikçilere ve Ar-Ge merkezlerine kadar savunma, havacılık ve uzay sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecek olan fuar, hem katılımcılara hem de ziyaretçilere önemli iş birliği fırsatları sunacak. Havacılık, denizcilik ve uzay sektörlerinde stratejik öneme sahip birçok ürün fuarda tanıtılacak.
Title
Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 25-28 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan SAHA EXPO; BAYKAR, ASELSAN, TUSAŞ (TAI & TEI), ROKETSAN, HAVELSAN, OTOKAR, BMC, STM, FNSS, TAIS, LEONARDO UK, THALES, DASSAULT SYSTEMES, BARZAN, FED JSC IVCHENKO-PROGRESS ve MOTOR SICH gibi dünya çapında tanınan markaları ağırlayacak. Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayinin öncüleri olan ve temel taşlarını oluşturan yerli markalar en yeni projelerini ve ürünlerini ilk kez sektörün profesyonelleri ile buluşturacak.
Title
Fuar süresince, büyük platform üreticileri ile sistem, alt sistem, bileşen ve parça tedarikçisi diğer katılımcı işletmeler arasında yoğun B2B toplantıları, heyetler ve katılımcı işletmeler arasında G2B toplantıları ve Türk sivil ve askeri makamları ile uluslararası delegasyonlar arasında G2G toplantıları gerçekleştirilecek. Ayrıca fuar süresince uluslararası paneller, firma ürünproje sunumları ve imza törenleri gerçekleştirilecek.
Title
Fuar, küçük işletmelere ve Startup şirketlere, büyük şirketlerin yanı sıra kendilerini ve ürünlerini tanıtma fırsatı verecek. Fuar süresince uluslararası paneller ve imza törenleri gerçekleştirilecek. SAHA Girişim programı kapsamında girişimciler, fuar süresince sundukları projelerle kendilerini tanıtırken, birçok sanayici ve yatırımcı ile tanışma fırsatı bulacaklar. Bu yıl 6 salonda, 60 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek olan ve 30 bin profesyonel ziyaretçinin beklendiği fuarda 10 bin civarında B2B, B2G ve G2G görüşmelerinin yapılacağı bekleniyor.
Title
Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda Metaverse

Fiziki serginin ardından, Savunma, Havacılık ve Uzay fuarcılığında ilk kez \"metaverse\" fuarı da düzenlenecek. SAHA EXPO METAVERSE, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin avatarları ile sergiyi ziyaret etmelerine ve projeleri incelemelerine olanak sağlayacak.
Title
Düzenlenen basın toplantısında konuşan SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, SAHA İstanbul’un Avrupa Kümeler Birliğinin en büyük kümelenmesi haline geldiğini ifade ederek, \"25 üniversite ve 876 firma ile Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak karşınızdayız. SAHA EXPO’yu da bu hüviyetle yapıyoruz. İlk fuarımızı 2020 yılında 135 firma ile yaptık. 120 binin üzerinde ziyaretçi katılım gösterdi. 27 binin üzerinde yabancı giriş oldu. Bu fuarda 744 tane online görüşme odası vardı. 32 bin 800 tane görüşme yapıldı\" diye konuştu.
Title
2021 yılında fuarın hibrit olarak düzenlendiğini hatırlatan Keleş, \"2021 yılında önce fiziki sonra sanal fuar olarak yaptık. Fiziki fuarda farklı bir konsept denedik. Bu fuarımızda özneler KOBİ’ler oldular. Büyük firmalar KOBİ’lerle ilişki geliştirmeye yoğunlaştılar. 481 firma bu fuara katıldı. 4 salonda fuarı icra ettik. Savunma sanayi alanındaki gelişim süreciyle fuarların amaçları değişti. Türkiye eskiden pazar bir ülkeydi. Türkiye mal satmak için fuarlara gelinen bir ülkeydi. Savunma sanayi alanında gerçekleşen gelişmelerle olayın yönü değişti. Yabancı firmaları Türkiye’ye katılımcı 57 ülke ile temasa geçmesi için getiriyoruz. Yabancılar bizim firmalarımız ile iş geliştirsinler diye gelsinler istiyoruz. Bu fuar artık Türkiye için yeni nesil bir fuar. Bu fuarda firmalarımız dışarıya mal satacaklar. Yabancılar kendi aralarında iş geliştirecekler.
Title
\"Fuarda insansız deniz araçları daha çok ön planda olacak\"

Keleş, SAHA İstanbul Milli Uzay Komitesi’nin Dünya Uzay Federasyonu’na kabul edildiğini aktardı. Keleş, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmanın da savunma sanayi alanındaki ihtiyaçları artırdığını söyledi. Keleş, \"Türkiye’nin savunma sanayi alanında geliştirdiği yetenekler ön plana çıktı. Önemli olan bu ekosistemi geliştirmek, biz bu ekosistemi geliştirdik. Türkiye savunma sanayi alanında daha güçlü bir konumda yer alıyor. Şu anda Türkiye’nin elinde çok geniş bir ürün yelpazesi var. Fuarda bu ürünler tüm dünyaya tanıtılacak. Fuarda özellikle insansız deniz araçları daha çok ön planda olacak\" ifadelerini kullandı.
Title
Savunma sanayi ihracat hedefi 4,5 milyar dolar

2022 yılında savunma sanayi ihracatı için 4 milyar dolarlık bir hedef koyulduğunu aktaran Keleş, \"Yıl sonunda savunma sanayi ihracatımız 4,5 milyar doları geçeceğini düşünüyorum\" diye konuştu.
Title
2022 yılında da fuarın hibrit olarak icra edileceğini aktaran Keleş, \"Fuarımız 1 Kasım - 1 Şubat arasında metaverse evreninde yapılacak. Bir şekilde fuara katılamayacak kişiler böylelikle fuara katılım sağlayabilecek, ürünleri görebilecek ve canlı toplantılar yapabilecek. Fuar, sadece son gün halka açık olacak. 18 yaşından büyük kişiler fuarı ziyaret edebilecek\" dedi.
Türk savunma sanayii ihracatı 4,5 milyar doları aşacak
SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 25-28 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Fuara, savunma sanayi şirketlerinden KOBİ'lere, tedarikçilerden Ar-Ge merkezlerine kadar savunma, havacılık ve uzay sektörünün tüm paydaşlarını bir araya gelecek. Havacılık, denizcilik ve uzay sektörlerinde stratejik öneme sahip birçok ürün fuarda tanıtılacak. SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş ise yıl sonunda Türk savunma sanayii ihracatının 4,5 milyar doları aşacağını söyledi.
Bilge Kralın vefatının 19uncu yılı

Bilge Kral'ın vefatının 19'uncu yılı

​Bosna Hersek halkı için yaptığı fedakarlıklarla hafızalara kazındı.
İstanbulda faciaya davetiye

İstanbul'da faciaya davetiye

Dalgalara aldırış etmeden denizin ortasında balık tuttular.
AK PartiGrup Toplantısı

AK Parti
Grup Toplantısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

Bakan Nebati: Yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşıldı.

​İzdiham çıktı: Beş kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.