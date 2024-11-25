10 kentilyon dolar değerinde asteroid

NASA, değeri 10 kentilyon (10,000,000,000,000,000,000) dolar olarak hesaplanan devasa 16 Psyche asteroidi üzerinde kapsamlı bir araştırma başlattı





Bu dev kaya parçası, içerdiği platin, paladyum ve diğer değerli metallerle Dünya’daki herkesi milyarder yapabilecek kadar büyük bir servete sahip. Ancak NASA’nın bu görevi gerçekleştirmekteki asıl amacı, gök cisminin evrenin oluşumuna dair önemli sırlarını çözmek.





16 Psyche'nin gizemi

16 Psyche, yaklaşık 220 kilometre çapında dev bir asteroid olup, yüzde 30 ila yüzde 60 metal içeriğiyle dikkat çekiyor. İçinde bulunan değerli metaller, özellikle platin ve paladyum, otomotiv ve elektronik endüstrileri için kritik öneme sahip.





Bu asteroidi Dünya’ya getirilmesi halinde kişi başına yaklaşık 1.2 milyar dolar değerinde bir servet düşebileceği hesaplanıyor. Ancak uzmanlar, bu kadar büyük bir servetin piyasaya sürülmesinin küresel ekonomiyi sarsabileceğini belirtiyor.



