Bakan Kacır'dan Gezeravcı'nın ertelenen dönüşü ile ilgili ilk açıklama

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz.🧑🏼‍🚀 Mürettebatı güvenli bir şekilde Dünya’ya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi. 🗓️Bir sonraki ayrılma (tahmini): 5 Şubat 2024 - 17.00… https://t.co/3O6zOaBUIZ

"Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz. Mürettebatı güvenli bir şekilde Dünya'ya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi. Bir sonraki ayrılma tarihi (tahmini) 5 Şubat saat 17.00 ve Dünya'ya dönüş (tahmini) 6 Şubat saat 17.50."