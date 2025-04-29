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Elon Musk’ın çılgın projesi gerçek oldu: ALS hastası yeniden iletişim kurdu

Elon Musk’ın çılgın projesi gerçek oldu: ALS hastası yeniden iletişim kurdu

14:4429/04/2025, Salı
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Neuralink, Elon Musk tarafından kurulan ve insan beynini bilgisayarlara bağlamayı amaçlayan bir beyin-bilgisayar arayüzü şirketi.
Neuralink, Elon Musk tarafından kurulan ve insan beynini bilgisayarlara bağlamayı amaçlayan bir beyin-bilgisayar arayüzü şirketi.

Elon Musk’ın beyin-bilgisayar arayüzü girişimi Neuralink, önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Şirketin beyin implantı yerleştirdiği üçüncü kişi ve aynı zamanda ilk ALS hastası olan Brad Smith, implant sayesinde yeniden iletişim kurabildiğini açıkladı.

Neuralink projesi,
insanlı deneylerinde önemli bir başarıya daha imza attı. Şirketin beyin implantını alan üçüncü kişi ve Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) tanısıyla bu teknolojiyi deneyimleyen ilk hasta olan Brad Smith, yeniden iletişim kurabildiğini açıkladı.

  • ALS hastalığı nedeniyle konuşma yetisini kaybeden Smith, paylaşımında Neuralink'in gelişmiş beyin-bilgisayar arayüzünü (BCI) kullanarak MacBook Pro'sunu kontrol ediyor ve klonlanmış bir sesle konuşuyor.

Bu gelişme, Neuralink teknolojisinin ciddi nörolojik rahatsızlıkları olan bireylerin yaşam kalitesini artırma potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.



Neuralink beyin implantı nasıl çalışıyor


Brad Smith'in, ALS hastalığı nedeniyle vücudu felç olmuş durumda ve sadece gözlerini ve ağız kenarlarını hareket ettirebiliyor.


Ancak beyninin hareketi kontrol eden motor korteksine yerleştirilen Neuralink beyin implantı, beyin sinyallerini algılayarak bir bilgisayar imlecini kontrol etmesini sağlıyor ve ona önemli ölçüde bağımsızlık kazandırıyor.


İmplant, sahip olduğu 1.024 elektrot ile nöron aktivitesini yakalıyor ve bu verileri kablosuz olarak bir bilgisayara iletiyor.


Bilgisayardaki yapay zeka algoritmaları bu sinyalleri işleyerek kullanıcının amaçladığı hareketleri çözümlüyor ve imleci kontrol etmesini sağlıyor.


Smith, bu teknoloji sayesinde, konuşma yeteneğini kaybetmeden önce yaptığı kayıtlardan yapay zeka tarafından klonlanmış bir sesi kullanarak videolar oluşturabiliyor ve düzenleyebiliyor


Neuralink, iletişimi daha da hızlandırmak için tahmini metin sistemleri ve yapay zeka destekli bir sohbet uygulaması da geliştirdi.


Bu uygulama, konuşmaları dinleyerek Smith'in klonlanmış sesiyle yanıtlar önerebiliyor. Smith'in kendisi de yazma hızını artırmak amacıyla tek parmakla veya fareyle kullanıma uygun yeni bir klavye tasarımı üzerinde çalıştığını belirtiyor.


Neuralink testleri devam ediyor


Elon Musk tarafından kurulan ve 2023'te değeri 5 milyar dolar olarak belirlenen Neuralink, Smith gibi ciddi motor engelli bireylere yardımcı olmak amacıyla beyin implantı teknolojisinde öncü rol oynuyor.


Başlangıçta FDA onayı almakta zorlanan şirket, şu anda onaylanmış klinik deneylerine devam ediyor ve gelecekte bu teknolojinin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.




#Neuralink
#Beyin İmpilantı
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