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İnsansız hava aracı Alpagut'a destek

Bartın Üniversitesi Tunga İnsansız Hava Aracı Takımı, TÜBİTAK ve TEKNOFEST tarafından düzenlenen “2020 Uluslararası insansız Hava Aracı Yarışması”nın kavramsal tasarım raporu aşamasını geçerek destek almaya hak kazandı.

Haber Merkezi İHA
Gençlerden iha
Gençlerden iha


Bartın Üniversitesi Mühendislik Geliştirme Kulübü öğrencilerinin kurduğu “Tunga İnsansız Hava Aracı Takımı” ürettikleri insansız hava aracı (İHA) “Alpagut” ile yarışmaların ikinci aşamasını da başarıyla geçtiler.

  • TÜBİTAK tarafından Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde düzenlenen 5’inci Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması kapsamında 12’si yurt dışından olmak üzere toplam 336 takımın başvuru yaptığı organizasyonda başarılı bulunan Bartın Üniversitesi öğrencileri 8 bin TL İHA geliştirme desteği almaya hak kazandılar.
TEKNOFEST’te üst sıralarda yer almakÇalışmalarına ara vermeden devam eden öğrenciler şimdi ise projeleri için detaylı tasarım raporunu hazırlayarak, 15-20 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep Alleben Göletinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katılmayı hedefliyorlar.

Bartın Üniversitesi Tunga İnsansız Hava Aracı Takımı Takım Kaptanı Serkan Özdemir ekip olarak gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsederek, “Bartın Üniversitesi öğrencileri olarak donanımlı ve güçlü insansız hava araçları üretmek; değişime ve gelişime öncü çalışmalar yaparak bu alanda söz sahibi olmak istiyoruz. Bu noktada başta rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun ve danışman hocalarımız Dr. Öğr. Üyesi Bilal Kurşuncu ile Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu’ndan büyük destekler aldık ve almaya devam ediyoruz. Geliştirme desteği alan projemizin sonraki aşamalardan da geçerek Gaziantep Alleben Göletinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST’te üst sıralarda yer alacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Genç bir ekibin eseri.

Genç mühendislerin eseri

Her aşamada genç yeteneklerden oluşan ekip
Takım Kaptanlığını Serkan Özdemir’in yaptığı Bartın Üniversitesi Tunga İnsansız Hava Aracı Takımı’nda Yazılım Ekip Kaptanı Onur Yalçın Bağönü, Tasarım ve Montaj Kaptanı Özgür Uzunca, Elektronik ve Elektrik Sistemleri’nde Hamza Maral, Araştırma ve Geliştirme’de Hidva Uşen, Pilot Samet Şal, Yazılımda Simülasyon ve Otonom Sistemler’de Erkan Oygun, Görüntü İşleme’de Merve Duman ile Mahire Irmak Güner yer alıyor.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, öğrencileri tebrik ederek, “’İstikbal göklerdedir’ sözünden hareket ile göklere de imzamızı atacak öğrencilerimize, geleceğimizin mühendislerine ve ülkemizin beyin gücüne inanıyoruz. Onlara olan bu güvenimizle elimizden gelen tüm desteği veriyor, gelişimlerine destek oluyoruz. Her biri önemli yetkinlikler kazanarak geleceğe sağlam adımlar atan öğrencilerimizin başarılarının katlanarak artmasını temenni ediyorum. Onlara destek veren Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. M. Sabri Gök’e, Fen Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Handan Ucun Özel’e, Dr. Öğr. Üyesi Bilal Kurşuncu ile Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu’na ve tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

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