Teknoloji Oyun salgını
OYUN

Oyun salgını

Koronavirüs salgınıyle birlikte online oyunlara yönelimde artış yaşandı. Avustralya’da Gençlerde Madde Bağımlılığı Araştırma Merkezi’nde çalışmalar yürüten Prof. Dr. John B. Saunders, ebeveynleri uyardı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Oyun salgını
Salgın sürecinde teknoloji bağımlılığı konusunda Yeşilay’dan hizmet almak isteyenlerin sayısı 2 kat arttı.

Koronavirüs salgınıyle birlikte online oyunlara yönelimde artış yaşandı. Avustralya’da Gençlerde Madde Bağımlılığı Araştırma Merkezi’nde çalışmalar yürüten Prof. Dr. John B. Saunders, “Herkesin evde oyun oynamasını sosyal bir faaliyet olarak adlandırdılar. Bu da çevrim içi oyun oynayanların sayısını artırdı. ABD’de oyun oynayanların sayısı 4 ay içinde yüzde 28 artarak 28 milyona çıktı. 4 saati aşan oyun oynama süresi olumsuz etkileri artırıyor. Bu durum okulu bırakma, akademik performansta düşüş, otizm, obezite gibi sonuçlara yol açıyor. Yapılan araştırma bu alışkanlığın salgın sona erdiğinde de devam edeceğini ortaya koydu. Bu nedenle ebeveynler elektronik cihazlara erişimi düzenli kontrol etmeli” dedi.

YASAK ÇÖZÜM DEĞİL

  • 2 yaşından 86 yaşına kadar herkesin ekran bağımlılığı riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Yeşilay Başkanı Prof. Mücahit Öztürk de Yeşilay 5. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi’de “Teknolojide en önemli 2 unsur limit ve süredir. Bunları kontrol altında tutamıyorsanız, sorun var demektir. Çözüm yasaklamaktan değil, bilinçli kullanmaktan geçiyor” şeklinde konuştu.
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