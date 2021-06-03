​Oyun salgını

Koronavirüs salgınıyle birlikte online oyunlara yönelimde artış yaşandı. Avustralya’da Gençlerde Madde Bağımlılığı Araştırma Merkezi’nde çalışmalar yürüten Prof. Dr. John B. Saunders, “Herkesin evde oyun oynamasını sosyal bir faaliyet olarak adlandırdılar. Bu da çevrim içi oyun oynayanların sayısını artırdı. ABD’de oyun oynayanların sayısı 4 ay içinde yüzde 28 artarak 28 milyona çıktı. 4 saati aşan oyun oynama süresi olumsuz etkileri artırıyor. Bu durum okulu bırakma, akademik performansta düşüş, otizm, obezite gibi sonuçlara yol açıyor. Yapılan araştırma bu alışkanlığın salgın sona erdiğinde de devam edeceğini ortaya koydu. Bu nedenle ebeveynler elektronik cihazlara erişimi düzenli kontrol etmeli” dedi.

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