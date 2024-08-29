Porty'den şarj sorunu bitiren powerbank paylaşım hizmeti: Gündelik mobiliteyi kesintisiz kılan çözüm

Nisan 2021’de kurulan mobilite çözüm sağlayıcısı Porty, insanların günlük yaşamlarındaki temel ihtiyaçlardan şarj sorununa yenilikçi çözümler sunuyor. Porty, mobil uygulaması üzerinden sunduğu powerbank kiralama hizmeti ile insanların dışarıda telefonlarıyla yaşadıkları şarj sorununu çözüyor.

Powerbank paylaşım hizmeti: Gündelik mobiliteyi kesintisiz kılan çözüm

Porty, ilk ürünü olan Powerbank Paylaşım Hizmeti ile kullanıcılarına en yakın şarj istasyonundan, QR kodu taratarak powerbank kiralama imkânı sunuyor. Türkiye’de günde ortalama 7 saat 26 dakika internet kullanan ve 150 defa telefonuna bakan kullanıcıların, şarj bitmesi kaygısını azaltıp priz veya şarj kutularına bağlılığını ortadan kaldırarak kesintisiz bir mobil deneyim yaşamalarını sağlıyor. Porty, günde 1TL’lik abonelik paketi ile bu deneyimi herkes için erişilebilir kılarak, insanların günlük şarj ihtiyacını karşılıyor.

Verimli büyüme, genişleyen ağ ve güçlü iş ortaklığı yapılanması

Porty, Türkiye'de 63 ilde 3.000'i aşan noktada hizmet vererek, 1,2 milyondan fazla kullanıcıyı ve 4 milyondan fazla şarj işlemini geçmiş durumda. Hızlı büyümedeki en temel etken 90’dan fazla kahve ve restoran zincirleri, AVM’ler, üniversiteler, eğlence ve etkinlik merkezleri ile gerçekleştirilen güçlü iş ortaklıkları. Porty bu büyümeyi devam ettirerek 2025 sonuna kadar 20.000 şarj istasyonuyla 8 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Yurtdışından gelen franchise taleplerinin de karşılanmasıyla 2025’te 5 ülkede faaliyetine başlayacak olan Porty, 2027 sonunda 3 kıtada 27 ülkede hizmet vermeyi hedeflemektedir.

Aralık 2023’te aldığı elektrikli araç şarj istasyonu lisansıyla kullanıcıların elektrikli araç kullanımını da teşvik etmeyi amaçlayan Porty, platform yapılanmasını tamamlayarak batarya, şarj ağı ve sürdürülebilirlik noktalarında ilk başvurulan platformlar içinde olmayı hedefliyor. Ürün yol haritasına batarya ve enerjiye yönelik birçok farklı çözümü koyan Porty, 2025’te yepyeni hizmetlerle kullanıcılarını mutlu etmeye devam edecek.

Porty iş ortaklarına birçok farklı açından değer katıyor

Porty, hizmet verdiği işletmelere ayak trafiği sağlamak dışında, mekân içerisinde geçirilen sürenin artırılmasına da katkıda bulunuyor. Bunun yanı sıra, işletmelerin üzerindeki ‘’telefon şarjı ve güvenliği’’ yükünü azaltan uygulama aynı zamanda, işletme çalışanlarının da şarj yükünü karşılamada önemli bir rol oynuyor. Şu ana kadar, gelir paylaşımı veya platform kiralama hizmeti olarak iş ortaklarına hizmet veren uygulama franchise modeli ve abonelik paketleri ile hizmet ağını genişletmeyi ve kullanıcı deneyimini artırmayı planlıyor.

Porty cihaz ve data güvenliğine önem veriyor

Porty powerbanklerinde bulunan kontrol devresi, aşırı şarj, aşırı deşarj, kısa devre ve aşırı ısınma gibi durumları önlemek için gerekli güvenlik mekanizmalarına sahip. Bu sayede hem powerbankin hem de şarj edilen cihazın güvenliği sağlanıyor. Yazılımını Türkiye’de gerçekleştiren Porty kullanıcıların kredi kartı bilgilerini Iyzico altyapısında koruyor. Bununla birlikte powerbankler yalnızca güç aktarımı yapacak şekilde tasarlandıklarından cihazdaki şarj uçları yalnızca elektrik iletimi sağlıyor ve veri aktarımı yapmıyor. Bu sayede, powerbank üzerinden kullanıcıların cihazlarına veya kullanıcıların cihazlarından powerbanke herhangi bir veri veya yazılım transfer edilmesinin önüne geçiliyor.

Sürdürülebilirlik

Porty sürdürülebilirliğin 3 ana dikeyinde de karşılığı olan bir uygulama:

• Çevresel Boyut: Her 1 milyon Porty powerbank kullanımı 24.000 ton CO2 emisyonunun önüne geçiyor. Porty şimdiden 4 milyondan fazla kullanımı ile 96.000 ton CO2 emisyonunu engelledi.

• Ekonomik Boyut: Gerçekleştirdiği marka ortaklıkları ile kullanıcılarına hem ekonomik değer hem de zaman tasarrufu sağlıyor.