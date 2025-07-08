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Samsung Galaxy Unpacked etkinliği ne zaman, saat kaçta? 2025 Galaxy Unpacked etkinliğinde hangi ürünler tanıtılacak? İşte detaylar

Samsung Galaxy Unpacked etkinliği ne zaman, saat kaçta? 2025 Galaxy Unpacked etkinliğinde hangi ürünler tanıtılacak? İşte detaylar

00:368/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
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Samsung Galaxy Unpacked etkinliği 9 Temmuz saat 17.00'da başlayacak
Samsung Galaxy Unpacked etkinliği 9 Temmuz saat 17.00'da başlayacak

Samsung, 9 Temmuz 2025’te New York Brooklyn’de düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde yapay zekâ destekli yeni nesil Galaxy cihazlarını tanıtacak.

Teknoloji dünyasının merakla beklediği
Galaxy Unpacked Temmuz 2025 etkinliğini 9 Temmuz’da
New York, Brooklyn’de gerçekleştirecek. Yeni nesil Galaxy cihazların tanıtılacağı etkinliğin odak noktasında, şirketin yapay zekâ vizyonunu temsil eden Galaxy AI yer alıyor.

Akıllı telefonlar artık yalnızca araç değil; kullanıcıların niyetlerini anlayan, gerçek zamanlı yanıtlar veren akıllı asistanlara dönüşüyor. Yeni cihazlar, donanım gücüyle birleşen yapay zekâ odaklı kullanıcı arayüzü sayesinde ileri düzey etkileşim ve kişiselleştirme sunacak. Etkinlik, Samsung’un web sitesi, Newsroom ve YouTube kanalından Orta Avrupa saatiyle
17:00’de
canlı yayınlanacak.

Yeni Galaxy modelleri, gelişmiş donanım yetenekleri ile yapay zekânın gücünü birleştirerek cihaz deneyimini yeniden tanımlıyor. Samsung, bu dönüşümle birlikte kullanıcıların ihtiyaçlarını daha akıllı ve öngörülü biçimde karşılamayı hedefliyor.


SAMSUNG GALAXY UNPACKED ETKİNLİĞİNDE NELER TANITILACAK?

Katlanabilir Telefonlar
Galaxy Z Fold 7 (ya da Ultra):

8″ katlanabilir iç ekran, 6,5″ dış ekran

Snapdragon 8 Elite (Qualcomm) işlemci

200 MP ana kamera

Seri tarihindeki en ince tasarım (yaklaşık 4,2 mm açıkken)

Galaxy Z Flip 7:

6,85″ ana ekran, yaklaşık 4″ kapak ekranı

4.300 mAh batarya

İşlemci seçenekleri arasında Exynos 2500 sızıntıları

Galaxy Z Flip 7 FE (Fan Edition):
Uygun fiyatlı model, tanıtım etkinlikte olabilir
Akıllı Saatler – Galaxy Watch 8 Serisi
Galaxy Watch 8:

Yeni “squircle” (kare-yuvarlak) tasarım

MicroLED ekran ve gelişmiş sağlık izleme özellikleri

Galaxy Watch 8 Classic:

47 mm boyutunda döner çerçeve

Klasik tasarım tutkunlarına yönelik

Watch Ultra (2025):

Ultra güçlü model, yeni renk seçenekleri ve gelişmiş sensörler

Galaxy G Fold:

Üç katlanabilir ekranlı konsept modelin ön gösterimi

Project Moohan:

Samsung–Google iş birimli Android XR başlığı tanıtılabilir

Galaxy Buds Core:

Yeni kulaklık modeli olası tanıtımlardan

Yazılım ve Araçlar

One UI 8: Android 16 tabanlı, güçlü Galaxy AI entegrasyonu ve yeni arayüz özellikleri

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#Samsung Galaxy Unpacked 2025
#Galaxy Z Fold 7
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#Galaxy Watch 8
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