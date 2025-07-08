Samsung Galaxy Unpacked etkinliği ne zaman, saat kaçta? 2025 Galaxy Unpacked etkinliğinde hangi ürünler tanıtılacak? İşte detaylar

Akıllı telefonlar artık yalnızca araç değil; kullanıcıların niyetlerini anlayan, gerçek zamanlı yanıtlar veren akıllı asistanlara dönüşüyor. Yeni cihazlar, donanım gücüyle birleşen yapay zekâ odaklı kullanıcı arayüzü sayesinde ileri düzey etkileşim ve kişiselleştirme sunacak. Etkinlik, Samsung’un web sitesi, Newsroom ve YouTube kanalından Orta Avrupa saatiyle

17:00’de