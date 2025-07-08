Samsung Galaxy Unpacked etkinliği ne zaman, saat kaçta? 2025 Galaxy Unpacked etkinliğinde hangi ürünler tanıtılacak? İşte detaylar

Samsung, 9 Temmuz 2025’te New York Brooklyn’de düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde yapay zekâ destekli yeni nesil Galaxy cihazlarını tanıtacak.
Yeni Galaxy modelleri, gelişmiş donanım yetenekleri ile yapay zekânın gücünü birleştirerek cihaz deneyimini yeniden tanımlıyor. Samsung, bu dönüşümle birlikte kullanıcıların ihtiyaçlarını daha akıllı ve öngörülü biçimde karşılamayı hedefliyor.
SAMSUNG GALAXY UNPACKED ETKİNLİĞİNDE NELER TANITILACAK?
8″ katlanabilir iç ekran, 6,5″ dış ekran
Snapdragon 8 Elite (Qualcomm) işlemci
200 MP ana kamera
Seri tarihindeki en ince tasarım (yaklaşık 4,2 mm açıkken)
6,85″ ana ekran, yaklaşık 4″ kapak ekranı
4.300 mAh batarya
İşlemci seçenekleri arasında Exynos 2500 sızıntıları
Yeni “squircle” (kare-yuvarlak) tasarım
MicroLED ekran ve gelişmiş sağlık izleme özellikleri
47 mm boyutunda döner çerçeve
Klasik tasarım tutkunlarına yönelik
Ultra güçlü model, yeni renk seçenekleri ve gelişmiş sensörler
Üç katlanabilir ekranlı konsept modelin ön gösterimi
Samsung–Google iş birimli Android XR başlığı tanıtılabilir
Yeni kulaklık modeli olası tanıtımlardan
One UI 8: Android 16 tabanlı, güçlü Galaxy AI entegrasyonu ve yeni arayüz özellikleri