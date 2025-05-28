Toyota, hava taksi için 250 milyon dolar yatırım yaptı

Toyota Motor, Joby Aviation şirketine 250 milyon dolar yatırım yaparak daha önce duyurulan 500 milyon dolarlık taahhüdün ilk yarısını tamamladı ve hava taksi üreticisinin en büyük hissedarı oldu.





Ntv'nin haberine göre; başlangıçta 2024 yılında tamamlanması beklenen yatırım, Toyota'nın Santa Cruz, Kaliforniya merkezli şirketteki toplam fonunu 894 milyon dolara çıkarma taahhüdünün bir parçası. Son dilim Toyota'nın hissesini yüzde 15.3'e yükselterek Joby İcra Kurulu Başkanı JoeBen Bevirt'in hissesini geçti.





Toyota'nın ABD'li bir sözcüsü ödemeyi doğruladı. Joby, Toyota'dan gelecek ikinci dilimin bu yıl içinde tamamlanmasını beklediğini söyledi.





PİLLE ÇALIŞAN HAVA TAKSİLER ÜRETECEKLER





Joby, müşterileri pille çalışan hava taksileri aracılığıyla kısa banliyö yolculuklarında uçurmayı planlayan eVTOL uçakları, elektrikli dikey kalkış ve iniş araçlarını geliştiren bir avuç şirket arasında yer alıyor.





"DÖNÜM NOKTASI" DİYEREK DUYURDU





Toyota Kuzey Amerika CEO'su Tetsuo "Ted" Ogawa yaptığı açıklamada "Bu dönüm noktası iki şirketimiz arasındaki işbirliğini ve uyumu daha da güçlendiriyor" dedi.





Joby geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, daha önce bu yılın sonunu hedefledikten sonra şimdi 2026'nın başlarında Dubai'de ticari hizmetlere başlamayı hedeflediğini söyledi. ABD Federal Havacılık İdaresi ve diğer ülkelerdeki düzenleyiciler tarafından uçuş operasyonları için sertifikasyon hala beklemede.





Toyota, girişim sermayesi kolunun bir finansman turuna katılmasından iki yıl sonra, 2020 yılında Joby'yi finanse etmeye başladı.







