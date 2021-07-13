Twitter'da sahte hesaplara verilen onay rozeti manipülasyon konusunu gündeme getirdi

Twitter, bundan 4 sene önce pasif hale getirdiği mavi tik onay sürecini birkaç ay önce yeniden hayata geçirdi. Böylece kullanıcılar hem web hem de mobil uygulamalarda Hesap seçenekleri üzerinden başvuru yapabiliyor.

Onay rozeti alabilmek için çeşitli koşulların sağlanması gerekiyor tabii. Başvuru yapan devlet kurumları; şirketler, markalar ya da gazetecilerin hesapları birkaç haftalık araştırma sürecinin ardından mavi tik alabiliyor.

Krmiterleri yerine getiren hesaplara mavi tik verilmesi gerekirken Türkiye'de birçok kişiye onay rozeti verilmiyor. Ama ortaya çıkan bilgilere göre ne yazık ki bu konuda sahte hesaplara öncelik veriliyor.

Conspirador Norteño isimli bir Twitter kullanıcısı, sahte hesaplara verilen onay düğmeleriyle birlikte durumu kısaca özetliyor. Ancak bu aslında sadece görünen birkaç hesabı baz alıyor. Aynı formatta çok fazla sahte hesaba mavi tik veriliyor.

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Asıl amaç manipülasyon yapmak

Mavi tik ya da diğer adıyla onay rozeti alan hesaplar, diğer hesaplardan daha güvenli görünüyor. Dolayısıyla sahte profillerin onaylanmış olması çeşitli manipülasyon konularını gündeme getiriyor.

Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformlar birçok kişi tarafından algı oluşturmak amacıyla kullanılıyor. Dolayısıyla 2023 seçimleri öncesinde Türkiye'de yürütülmek istenen algıya sahte hesaplarla katkıda bulunulması söz konusu olabilir.

Twitter mavi tik başvurusu nasıl yapılır?

Twitter'da mavi tik başvurusu yapabilmek için web ya da mobil uygulama fark etmeksizin öncelikle Ayarlar ve Gizlilik seçeneklerine tıklamak daha sonrasında Hesabın üzerinden Hesap Bilgileri bölümüyle detaylara erişmek gerekiyor. Bu noktada Twitter şifreniz isteniyor ve şifre girildiğinde detaylar Onaylanmış bölümünden görülebiliyor.

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Başvuru kısmı açıksa profilinizin tanımlamasını; bağlantı paylaşımlarını ve ek görselleri Twitter'a gönderebilir onay sürecini başlatabilirsiniz. Tabii asıl karar verici mecra Twitter ve dolayısıyla başvuru yapıldıktan sonra kullanıcıların beklemekten başla yapabileceği herhangi bir şey yok.

TEKNOLOJİ Twitter mavi tik başvuru sürecini tüm kullanıcılar için aktif ediyor