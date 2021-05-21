Teknoloji Twitter mavi tik başvuru sürecini tüm kullanıcılar için aktif ediyor
İNTERNET

Twitter mavi tik başvuru sürecini tüm kullanıcılar için aktif ediyor

Twitter, 2017'de pasif hale getirdiği 'mavi tik başvuru sürecini' yeniden açıyor. Böylece kullanıcılar birkaç hafta içinde platform üzerinden onaylı rozet için başvuru yapabilir hale geliyor. Tabii geçtiğimiz yıllardaki prosedürler aynı şekilde devam ediyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter mavi tik başvuru sürecini tüm kullanıcılar için aktif ediyor
Twitter

Twitter, bundan 4 yıl önce onay rozeti için başvuruları kapatmıştı. Ancak alınan son kararla birlikte mavi tik için tüm kullanıcılar artık tekrardan başvuruları açıyor. Her ne kadar şu an için işlem yapılamıyor olsa da birkaç hafta içinde onay için başvuruların yapılabileceği söyleniyor.

Böylece belirtilen kriterlere uygun kişiler Twitter'dan onay rozeti için gerekli başvuruları yapabilecek.
Böylece belirtilen kriterlere uygun kişiler Twitter'dan onay rozeti için gerekli başvuruları yapabilecek.

Tabii bu noktada Twitter'ın tüm kullanıcılara onay vermesi mümkün değil. Dolayısıyla önceki süreçte de olduğu gibi aslında görev tanımı ve gerekli belgelerinibraz edilmesi büyük önem taşıyor. Hatta bununla alakalı ufak bir not da yer alıyor:

    Onaylanabilmeniz için hesabınızın tanınmış ve aktif olması gerekiyor. Halihazırda onayladığımız tanınmış alt hesap türleri şunlar:
    - Devlet kurumları
    - Şirketler, markalar ya da kar elde etmeyen kurumlar,
    - Eğlence
    - Spor ve e-spor
    - Haber kuruluşları ve gazeteciler
    - Aktivistler, organizatör ve diğer etkili kişiler

Başvuruyu yapan kullanıcıların beklemekten başka çaresi yok. Twitter daha sonrasında incelemesürecini başlatıyor ve olumlu ya da olumsuz olarak sonuç geliyor.

Twitter bir yandan satın aldığı Scroll isimli haber okuma girişimiyle birlikte ücretliaboneliksistemi çalışmalarını da hızlandırıyor. Bu yapı sayesinde ücretli abonelereyönelik özelliklerin kademeli olarak sunulması söz konusu.

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