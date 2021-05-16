Twitter'ın ücretli abonelik sistemi detaylanıyor

Twitter, son birkaç yıldır epey fazla konuşulan 'ücretli abonelik' modeline ilişkin çalışmaları hızlandırmış durumda. Hatta haftalar önce satın alınan Scroll isimli haber okuma servisinin önemi de çok büyük.

Yeni gelir modelleri oluşturmaya çalışıyor

Twitter esasında herkesin de bildiği üzere tamamen habercilik konusunda adımlar atıyor. Ancak aktif kullanıcısayısı ve popülerlik çok yüksek olmasına karşın tam anlamıyla gelir modeli oluşturabilmiş değil. Zira şirket resmi olarak ilk kez 2018'de kara geçti.

Ücretli aboneler için tweet geri al özelliğinin de sunulması bekleniyor.

Ücretli abonelere 'tweet'i geri al' özelliği

Abonelik modeliyle birlikte uzun süredir beklenen 'geri al' özelliğinin de hayata geçeceği tahmin ediliyor. Yani aslına bakılırsa Twitter'a aylık olarak düzenli ödeme yapan kullanıcılar bir anlamda attıkları tweet'leri yayınlanmadan önce hızlıca silebilecekler.

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Yeni ortaya çıkan söylentiler ise Twitter Blue isimli abonelik paketinin detaylarını gösteriyor. Bu paketin 3 dolarlık bir fiyata sahip olacağı; geri alma özelliğiyle birlikte koleksiyon sisteminin sunulacağı belirtiliyor. Ancak Twitter Blue haricinde çeşitli paketlerin de yer alması gündemde. Böylece daha yüksek tutarlar karşılığında aboneliği onaylayan kullanıcılar ek özelliklere sahip olacaklar.

Tüm bunlar haricinde Twitter içerik oluşturucularıdesteklemek adına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Bunlardan biri de yeni hayata geçen bağış sistemi.

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