Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan astronotların imdadına yetiştiler

Yaklaşık 9 aydır ISS'de mahsur kalan Butch Wilmore ve Suni Williams'ın yerine geçecek yeni mürettebat, Space X'in Dragon kapsülüyle ISS'ye ulaştı.

ABD, Japonya ve Rusya'dan gelen üyelerden oluşan Crew-10 ekibi, birkaç gün boyunca Wilmore ve Williams'tan ISS hakkında eğitim alacak. Wilmore ve Williams'ın gelecek hafta Dünya'ya dönmeleri planlanıyor.