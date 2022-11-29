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TOKİ üçüncü etap kura çekilişleri başlıyor! Hangi illerde kura çekilecek?

TOKİ sosyal konut 3.etap kura çekimi için tarihler belli oldu. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında TOKİ üçüncü etap kura çekim tarihleri açıklandı. 23 ilde noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekilişinin ardından 50 bin 302 konutun hak sahipleri belli olacak.TOKİ 3. etap kuraları hangi illerde çekilecek? İşte, TOKİ sosyal konut üçüncü etap kura tarihleri ve çekiliş yapılacak iller listesi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ 3. ETAP KURA TARİHLERİ: Sosyal konut kura çekilişi yapılacak iller belli oldu (2022 TOKİ sosyal konut kuraları)
TOKİ kura tarihleri

TOKİ sosyal konut projesi kura çekiminde heyecan devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin kuraları il il açıklanmaya devam ediyor. TOKİ kura çekiminde ikinci etap bugün tamamlandı ve üçüncü etap kuraları için tarih belli oldu. Peki, TOKİ üçüncü etap kura çekiminde hangi iller yer alıyor?

TOKİ KURALARINDA ÜÇÜNCÜ ETAP BAŞLIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 23 ilde 50 bin 302 konutun kura çekiminin tamamlandığını ve 1-7 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 13 bin 807 konut için kura çekimi yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde ikinci etap kuraları bugün tamamlandı. 23 ilde noter huzurunda çekilen kuralarda 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli vatandaş, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve 15 bin 657 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.

1 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlayacak üçüncü etap kura çekilişi ise 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek. 7 ilde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde 13 bin 807 hak sahibi belirlenecek. 1 Aralık'ta 902 konut için Bolu'da ve 751 konut için Karaman'da, 2-3 Aralık'ta 1100 konut için Düzce'de, 2-7 Aralık tarihleri arası 7 bin 655 konut için Konya'da, 4-5 Aralık'ta 1650 konut için Zonguldak'ta, 6 Aralık'ta 850 konut için Bartın'da ve 7 Aralık'ta 899 konut için Karabük'te kura çekimi yapılacak.

ÜÇÜNCÜ ETAP KURALARINDA HANGİ İLLER YER ALIYOR?

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi il il yapılmaya devam ediyor. 1-7 Aralık tarihleri arasında, 7 ilde 13.807 konut için kura cekilecek.

Kura çekimi yapılacak iller; Bolu, Karaman, Düzce, Konya, Zonguldak, Bartın ve Karabük olarak açıklandı.

TOKİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİYOR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

MART 2023'E KADAR ETAPLAR HALİNDE TAMAMLANACAK

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

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