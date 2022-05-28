TÜBTAK personel alımı ile ilgili başvuru süreçleri ve detaylar oldukça merak ediliyor. TÜBİTAK'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımladığı ilana göre SAGE ve ULAKBİM'de görev yapmak üzere 84 kısmi süreli proje personeli, BİLGEM, MAM, RUTE, UME, ULAKBİM'de görev yapmak üzere 413 proje personeli, BİLGEM, SAGE ve RUTE'de Ankara ve Gebze'de görev yapmak üzere 15 proje personeli, BİLGEM, SAGE, RUTE ve UME'de Ankara ve Gebze'de görevlendirilmek üzere 67 proje personeli alımı yapılacak. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu ne zaman? TÜBİTAK personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları ve kılavuz bilgileri sizlerle...

TÜBİTAK personel alımı başvurusu ne zaman?

TÜBİTAK'ın ilanına göre başvurular 27 Mayıs-17 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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TÜBİTAK personel alımı kadro dağılımı ile ilgili detaylar

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 612 proje personeli istihdamı kadro dağılımı şu şekilde olacak;

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinde (ULAKBİM) görev yapmak üzere 84 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı), TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), SAGE, Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ve ULAKBİM'de Ankara, Konya ve Gebze'de görev yapmak üzere 413 proje personeli (araştırmacı), BİLGEM, SAGE ve RUTE'de Ankara ve Gebze'de görev yapmak üzere 15 proje personeli (teknik ve destek personeli),

BİLGEM, SAGE, RUTE ve UME'de Ankara ve Gebze'de görevlendirilmek üzere 67 proje personeli (Ar-Ge teknisyeni) ayrıca SAGE'de Ankara'da görev yapmak üzere 33 proje personeli (usta) da alınacak.

TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi’ne üye olduktan sonra, “İlanlar” alanından başvurunuzu yapabilirsiniz.

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