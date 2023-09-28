2023-2024 üniversitelerin açılış tarihi milyonlarca lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencisi tarafından merak ediliyor. Bu yıl YKS 2023’e giren ve tercih yapıp yerleşen binlerce yeni öğrenci üniversite hayatına başlayacak. “2023-2024 üniversiteler ne zaman açılacak?” sorusu da bu bağlamda merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda üniversitelerin ilk kayıt işleri tamamlandı. Öğrenciler, üniversite ders kayıt tarihlerini de merak ediyor. Peki, 2023-2024 akademik takvimi yayınlandı mı? Bu yıl üniversiteler hangi tarihte açılıyor?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili en net veri Üniversitelerin resmi internet sitelerinde yer alan akademik takvimde yer alıyor. Şu ana kadar İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi'nde 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz döneminin başlangıç tarihi 2 Ekim olarak duyuruldu.

DEPREM YAŞANAN İLLERDE ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Depremden en fazla etkilenen iller Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep gibi illerde rektörler hibrit eğitim kararı alabilecek.

2 Ekim'de açılacak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi gibi uygulamalı eğitim veren fakültelerde dersler yüz yüze olacak. Diğer fakültelerde ise uzaktan eğitim yapılacak.

Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi tüm bölümlerin birinci sınıfları uzaktan eğitim alacak. Diğer sınıflarda hibrit sistem olacak.

Adıyaman ve Malatya'da açılış tarihi 16 Ekim. Rektörler barınma ihtiyacına göre, hibrit eğitim kararı alabilecek.

ÜNİVERSİTELER ONLINE MI OLACAK, UZAKTAN EĞİTİM Mİ VERİLECEK?

YÖK Başkanı Özvar yaptığı açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelerimizin mevcut fiziksel durumları, şehirdeki barınma imkanları gibi etkenleri göz önünde tutarak;

- Fakülte ve yüksekokulları bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağını,

- Enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlarda anabilim dalı/program bazında yüz yüze ve/veya uzaktan öğretim yapılacağını üniversite senatoları karara bağlayacaktır.

- Uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze öğretim görecek tüm öğrencilerden talep edenlere, kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verilmesine, söz konusu illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan tüm öğrencilerden talep edenlere, eğitim öğretim süresine dahil edilmeden, 1 yıl kayıt dondurma hakkı tanınmasına karar verilmiştir" diye konuştu.



