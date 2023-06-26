Uşak bayram namazı
Uşak bayram namazı vakti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı takviminde tüm illerin bayram namazı kılınış saati açıklandı. İşte Uşak kurban bayramı namazı saati.
Uşak bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023
Uşak'ta bayram namazı saat 06.14'te kılınacak.
AREFE GÜNÜ HANGİ GÜN?
Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran 2023 Salı günü olacak.
KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ NE ZAMAN?
28 Haziran 2023 Çarşamba
KURBAN BAYRAMI 2. GÜN NE ZAMAN?
29 Haziran 2023 Perşembe
KURBAN BAYRAMI 3. GÜN NE ZAMAN?
30 Haziran 2023 Cuma
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN NE ZAMAN?
1 Temmuz 2023 Cumartesi