|
Özgün

Uşak Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023

Uşak Kurban Bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı saatlerini tespit edip kamuoyuyla paylaştı. Uşak'ta Bayram sabahı bayram namazı kılacaklar merak içerisinde 2023 Uşak Kurban Bayramı namaz saatlerini araştırıyor. İşte güncel Uşak Kurban Bayramı namazı saati...

18:10 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Uşak bayram namazı

Uşak bayram namazı

Uşak bayram namazı vakti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı takviminde tüm illerin bayram namazı kılınış saati açıklandı. İşte Uşak kurban bayramı namazı saati.

Uşak bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023

Uşak'ta bayram namazı saat 06.14'te kılınacak.

AREFE GÜNÜ HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran 2023 Salı günü olacak.

KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ NE ZAMAN?

28 Haziran 2023 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI 2. GÜN NE ZAMAN?

29 Haziran 2023 Perşembe

KURBAN BAYRAMI 3. GÜN NE ZAMAN?

30 Haziran 2023 Cuma

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN NE ZAMAN?

1 Temmuz 2023 Cumartesi



#Uşak namaz vakitleri
#Uşak bayram namazı
#Uşak ezan vakti
#Uşak kurban bayramı namazı
#Uşak bayram namazı saati
33 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Uşak Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023