Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Kent genelinde bugün itibariyle lodos etkili olmaya devam ediyor. Mimar Sinan sahilinde lodos nedeniyle oluşan dalgalar yürüyüşe çıkanlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın,

il genelinde güney yönlerden fırtınanın etkili olacağını ve vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi. İstanbul 5 günlük hava durumu ve Meteoroloji tüm yurtta 28 Kasım