Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
YARIN HAVA NASIL OLACAK? 29 KASIM ÇARŞAMBA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege’nin yüksekleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Avrupa Yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16
Adana: Parçalı ve az bulutlu 19
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -2
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 10
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI
Valilik sosyal medya hesabından, “Bu gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’nda, Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verdi.
AKOM’DAN UYARI
Açıklamada, etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı. Fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluların tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.