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Meteoroloji'den İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için 28 Kasım Salı günü kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunmasının ardından bugün kentte lodos etkisini gösterdi. İstanbul il genelinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenirken vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da ve tüm yurtta 29 Kasım Çarşamba hava durumu tahminlerine bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

14:46 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Kent genelinde bugün itibariyle lodos etkili olmaya devam ediyor. Mimar Sinan sahilinde lodos nedeniyle oluşan dalgalar yürüyüşe çıkanlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın,
il genelinde güney yönlerden fırtınanın etkili olacağını ve vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi. İstanbul 5 günlük hava durumu ve Meteoroloji tüm yurtta 28 Kasım
için haberimize bakabilirsiniz.

YARIN HAVA NASIL OLACAK? 29 KASIM ÇARŞAMBA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege’nin yüksekleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, kuzey ve doğu ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Avrupa Yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16

: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 10

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Valilik sosyal medya hesabından, “Bu gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’nda, Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verdi.

AKOM’DAN UYARI

İBB
’dan yapılan açıklamada, “İstanbul’da bugün akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. AKOM meteoroloji verilerine göre akşam saat 22.00 ile Çarşamba sabah saat 10.00 saatleri arasında il genelinde fırtına bekleniyor. Lodos (güney-batı) yönlerinden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (60-90km/) eseceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Halihazırda kış değerlerinde (4-8C) seyreden sıcaklıkların hafta boyunca artarak bahar değerlerine (15- 18C) yükselmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı. Fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluların tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.


#hava durumu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#İstanbul
#yurtta hava durumu
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