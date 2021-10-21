YKS 2. ek tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı?

YKS 2.ek tercih sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. YKS 2.ek tercihleri 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tercih tarihlerinin tamamlanmasıyla beraber gözler sonuçlara çevrildi. Peki YKS 2.ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM konu ile ilgili bir duyuru paylaştığı zaman detaylar haberde yer alacak.

YKS 2. EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

İkinci ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.