Özgün YKS 2 ek tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı?
ÖZGÜN HABERLER

YKS 2. ek tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı?

YKS 2. ek tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak? 2021 YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS 2. tercilerini yapan adaylar yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, YKS 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS 2. ek tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı?
yks ek tercih sonuçları

YKS 2.ek tercih sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. YKS 2.ek tercihleri 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tercih tarihlerinin tamamlanmasıyla beraber gözler sonuçlara çevrildi. Peki YKS 2.ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM konu ile ilgili bir duyuru paylaştığı zaman detaylar haberde yer alacak.

YKS 2. EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

İkinci ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kadıköyde Fenerbahçe öne geçti

Kadıköy'de
Fenerbahçe öne geçti

UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 19.45'te başlayacak.​
Rusyada 11ler belli oldu

Rusya'da 11'ler belli oldu

​Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Yarıya yakını 30 yaş altında

​Bakan Koca günlük vaka tablosunu paylaştı.

​Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li vekili ihya etti.

Cadde göle döndü

Cadde göle döndü

Vana arızası sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.