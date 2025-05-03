YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YKS sınav yerleri

Milyonlarca adayın katılacağı 2025 YKS için sınav giriş yerleri heyecanla bekleniyor. 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak olan üniversite sınavına katılacak adaylar, sınav giriş yerlerini öğrenmek için ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranına odaklanmış durumda. Giriş yerleri, sınavdan yaklaşık 10 gün önce açıklanacak.
2025 YKS sınavı için geri sayım devam ediyor. Üniversite hayalini kuran öğrenciler, 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak sınav için son hazırlıklarını sürdürürken, sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ÖSYM, sınav giriş yerlerini yayımlamak için belirli bir takvim açıkladı. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden öğrenebilecekler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak olan 2025 YKS sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı.
YKS sınav giriş yerleri genellikle sınavdan 10 gün önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime açılıyor.
Buna göre; 2025 YKS sınav giriş yerlerinin haziran ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
İlgili oturuma ait sınava giriş belgesi
Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresidolmamış pasaport dışında; Türkvatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğütarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalımühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)
Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.