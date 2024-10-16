Zabıta alımı KPSS puanları, adayların merak ettiği konuların başında gelmektedir. Zabıta olmak isteyen adaylar için KPSS sınavı büyük önem taşımaktadır. Belediyelerin düzenlediği zabıta alımlarında belirlenen KPSS taban puanını aşmak, kadroya atanabilmenin ilk şartıdır.

Zabıta alımı , KPSS puanı yüksek olan adaylar için önemli bir fırsattır. Belediyelerin çeşitli birimlerinde görev alacak zabıta memurları, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların güvenliğinin korunması gibi önemli görevler üstlenirler. Peki zabıta alımı KPSS puanı ile mi yapılıyor? Zabıta nasıl olunur, iş başvurusu nasıl yapılır? zabıta alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar.

Zabıta olmak için nereye başvurulur?

Zabıta alımları belediyelerin ihtiyaçları doğrultusunda merkezi atama vasıtasıyla yapılır. Başvuru yapan adaylar puan sıralamasına konur. Sıralama sonunda belediyelerde bulunan ihtiyacın 5 katı kadar başvuran aday sözlü mülakata alınır.

Zabıta alımı KPSS puanı kaç?

Zabıta alımları belediyelerin ilana çıkmaları sonucunda yapılıyor. Merkezi yerleştirme sınavında en az 60 puan alması gerekir.

Zabıta alımı başvuru şartları neler?

Erkeklerde en az 1.75 cm, kadınlarda en az 1.67 boya sahip olunmalıdır. Boyun santimetre cinsinden son iki hanesinin 10 fazla veya 10 eksik kilo aralığında olması esastır.

Zabıta adayı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. Zabıta yaş sınırı 25’tir. (Yerleştirmenin yapılacağı gün itibarıyla 25 yaşını doldurmamış olmalıdır. Adaylar kamu haklarından yoksun olmamalıdır. Zabıta adaylarının ertelenmiş, paraya çevrilmiş, affa uğramış veya hükmü açıklanması ileriye bırakılmış dahi olsa yüz kızartıcı ve haysiyet kırıcı suçlardan hüküm giymemesi gerekir. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamalıdır.

Zabıta maaşları ne kadar?

Zabıta maaşları çeşitli faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Ortalama zabıta maaşı 36.720 TL olarak belirtilmiştir. Bu maaşın en düşüğü 31.380 TL iken en yükseği ise 53.230 TL olarak belirlenmiştir.

Lisans mezunu zabıta maaşı

Yükseköğrenim durumuna göre zabıta memurlarının maaşlarında değişiklikler gözlemlenmektedir. En az dört yıllık lisans eğitimi tamamlayanlar, ön lisans mezunlarına oranla daha yüksek maaş almaktadır. 2024 yılında lisans mezunu zabıta maaşı 39.000 TL'dir.

Ön lisans mezunu zabıta maaşı

Üniversitede iki yıllık bir bölüm bitiren zabıtalar için ön lisans mezunu zabıta maaşı 37.500 TL'dir.

Zabıta müdürü maaşı ne kadar?

Zabıta müdürleri, en üst düzeydeki rütbeli zabıtalardır ve genel yönetimi denetlerler. Zabıta müdürünün maaşı ortalama olarak 50.000 TL şeklindedir.

Zabıta amiri maaşı

Zabıta amirleri, memurların işlerini denetler ve müdürlükte çalışan zabıtaları yönetirler. Zabıta amiri maaşı günümüzde 43.500 TL'dir.

Emekli zabıta maaşı

Hizmet süresini tamamlayan emekli zabıtalar, 2024 zamları sonrasında 16.500 TL ila 17.500 TL arasında değişen bir maaş almaktadırlar.

Kadrolu zabıta maaşı ne kadar?

Kadrolu zabıta maaşları; kıdem, çalışma süresi ve eğitim düzeyine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ortalama kadrolu zabıta maaşı 40.000 TL'dir.

Yeni işe başlayan zabıta maaşı

Yeni işe başlayan zabıtaların maaşı, kişinin eş durumu ve görevlendirme durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. En düşük maaşın 31.380 TL olduğu gözlemlenirken, tecrübe ve mesai gibi faktörlere bağlı olarak bu miktar, 36.720 TL'ye kadar çıkabilmektedir.



