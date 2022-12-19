Özgün Dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor
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Dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor

Dolar yeni haftaya düşüşle başladı. Dün 18,60-18,66 bandında hareket eden dolar/TL, günü de 18,6357 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı. Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 18,65 seviyelerinde işlem görüyor. Peki dolar düşer mi çıkar mı? Analistlerden dikkat çeken dolar yorumu geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​19 Aralık dolar kuru ne kadar: Analistlerden dolar yorumu
Dolar ne kadar, kaç TL?

Dolar/TL, bugüne sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 18,6470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 19,6740'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 22,9220'den satılıyor.

Euro/dolar paritesi ne kadar?

Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 104,8'de dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1'lik artışla 1,0550 seviyesinde hareket ediyor.

Analistlerden dolar yorumu: Dolar kuru çıkar mı düşer mi?

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile enflasyon-resesyon ikileminde daha riskli tarafın belirginleşebileceğini, gelişmeler kapsamında piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi.

Veri öncesi dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde düşüş eğiliminin öne çıktığına işaret eden analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 104,4'ün destek, 105'in direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan TÜFE'deki artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerileyeceği öngörülüyor.

Söz konusu veride düşüş eğiliminin sürmesinin Fed'in sıkı para politikalarının etkisini gösterdiğine dair iyimserliği destekleyeceği belirtilirken, aksi durumunda yarınki Fed toplantısına ilişkin belirsizliklerin artabileceği vurgulanıyor. Para piyasalarında halihazırda Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 77 ile daha yüksek ihtimal veriliyor.

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