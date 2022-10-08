Özgün 2022 Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?
ÖZGÜN HABERLER

2022 Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?

En çok merak edilen doğa olaylarından güneş tutulmasına sayılı zamanlar kaldı. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi 2022 yılı Gök Olayları yıllığına göre, bu yıl dünyada 30 Nisan'da ve 25 Ekim'de parçalı güneş tutulması, 16 Mayıs ve 8 Kasım'da ise tam ay tutulması olmak üzere dört tutulma olayı gerçekleşecek. 25 Ekim'de gerçekleşecek güneş tutulması Türkiye'den gözlenebilecek. Bu önemli doğa olayına tanıklık etmek isteyenler güneş tutulmasının saat kaçta olacağını merak ediyor. 25 Ekim'deki parçalı güneş tutulması Türkiye saati ile 12.40-15.05 arasında yaşanacak ve bu tutulmanın maksimum evresi saat 13.50'de gerçekleşecek. Peki Güneş tutulması nedir? Güneş tutulması türleri nelerdir? İşte soruların cevapları.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?
Güneş tutulması

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) 2022 yılı Gök Olayları yıllığına göre 2 parçalı güneş tutulması ve 2 ay tutulması olmak üzere dört tutulma olayı gerçekleşecek.

Yılın ilk Güneş Tutulması 30 Nisan tarihinde gerçekleşti. Şimdi ise 25 Ekim'de ikinci tutulma bekleniyor. Türkiye'den gözlenebilecek olan güneş tutulmasını doğa olayı tutkunları heyecanla bekliyor.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRLERİ NELERDİR?

Tam Güneş Tutulması

Ay'ın Güneş'i Dünya'dan disk halinde görünen ışıkyuvarını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş'in çok parlak olan ışıkyuvarı Ay'ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş'in ışıkyuvarından çok daha soluk olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir.

Halkalı Güneş Tutulması

Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.

Hibrit Güneş Tutulması

Tutulmanın Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar ender olarak görülür.

Parçalı Güneş Tutulması

Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.

Ay tutulması neden olur? Kanlı ay tutulması ne anlama geliyor?
ÖZGÜN
Ay tutulması neden olur? Kanlı ay tutulması ne anlama geliyor?
Maç başladı

Maç başladı

​Beşiktaş deplasmanda Giresunspor ile karşılaşıyor.
Evleri yerle bir oldu

Evleri yerle bir oldu

​Denizli'de korkutan doğal gaz patlaması.
AK Partili Katırcıoğlu şehit ailesine küfreden İYİ Partili Türkkan ile aynı kareye girmeyi reddetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kimsenin bilmediği yere turist yağmuru bekleniyor
İtalya'da kalorifer kullanımı kısıtlandı
Dünya

İtalya'da kalorifer kullanımı kısıtlandı

İtalya, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı oluşan doğalgaz krizinden dolayı, kış dönemine yönelik belirlenen ısıtma kullanım sürelerine kısıtlama getirildiğini açıkladı.
Balıkesir meydanlara sığmadı: Balıkesir'de coşkulu karşılama
Gündem

Balıkesir meydanlara sığmadı: Balıkesir'de coşkulu karşılama

Bir dizi toplu açılış ve miting için Balıkesir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanından çıkışta kendisini karşılayan bando, mehteran ve tülütabakları selamladı. Cengiz Topel Caddesi'nden şehre giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Ziyaretten görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dijital medya hesabı üzerinden paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi’nin açılışını gerçekleştirdi: İsrafı ortadan kaldıran bir yatırım
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi’nin açılışını gerçekleştirdi: İsrafı ortadan kaldıran bir yatırım

İmalatta kullandığı ham maddenin yüzde 100’ünü geri kazanılmış eski kağıtlardan karşılayan ve Türkiye’nin kağıt üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak üzere kurulmuş Varaka gibi sektöründe örnek projelere ev sahipliği yapacak Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi’nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Albayrak Grubu'na ait Varaka Kağıt Fabrikası'nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrafı ortadan kaldıran bir yatırım. Burada tasarruf var" ifadelerini kullandı. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, üst düzey protokol ve Varaka çalışanları katıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.