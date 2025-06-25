2025 ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? Haziran ayı ÖGG sınav süreci açıklandı mı, belli oldu mu?

Özel güvenlik olma hayali kuran adaylar için kritik tarih yaklaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan 2025 ÖGG sınavı, 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi kapsamında uygulanacak. Sınav günü ve saati netleşirken, adaylar sınav süreciyle ilgili detayları yakından takip ediyor.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

"Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 2025" takvimine göre, Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

ÖGG SINAVI NASIL YAPILACAK?

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır.