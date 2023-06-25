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26 Haziran Pazartesi bankalar açık mı?

Kurban Bayramı tatili kamuda çalışanlar memurlar için 26 Haziran Pazartesi gününden itibaren başlayacak. 26-27 Haziran Pazartesi Salı bankalar açık mı sorusu vatandaşların sorduğu sorular arasında yerini aldı. İdari izin günleri başladı. İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu nedenle özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor. Mobil bankacılıkla işlem yapamayan vatandaşlar ise her zaman olduğu gibi banka şubelerini tercih edecek. Peki, 26-27 Haziran Pazartesi Salı bankalar açık mı? Pazartesi ve Salı günü devlet ve özel bankalar çalışıyor mu? Arefe günü bankalar çalışacak mı? İşte detaylar.

10:06 . 25/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bankalar ne zamana kadar açık?

Bankalar ne zamana kadar açık?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Memurlar için Kurban Bayramı tatilinin 26 Haziran Pazartesi gününden itibaren başlayacağını duyurmuştu. 9 gün olan Kurban Bayramı tatili için vatandaşlar yollara düştü. Kimileri memleketlerine kimisi ise tatil mekanlarına akın etti. Bayram tatilinin uzatılması nedeniyle bankalarda işi olanlar 26-27 Haziran Pazartesi Salı bankalar açık mı, Pazartesi ve Salı günü devlet ve özel bankalar çalışıyor mu? sorularını sormaya başladı.

26-27 Haziran bankalar açık mı?

İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu nedenle özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor.

Bankalar Borsa İstanbul’a göre çalışması nedeniyle 9 günlük tatilin dışında kalıyor ve 26-27 Haziran’da açık olması bekleniyor.

Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu.

Arefe günü bankalar açık mı?

Arefe günü, bayram tatili öncesinde yarım gün kabul edildiği için bankalar, noter ve resmi kuruluşlar öğlene kadar hizmet verecekler. Mobil bankacılık üzerinden öğleden sonra yapılan işlemler ise 3 Temmuz Pazartesi günü hesaplara aktarılacaktır.

Bayram tatili ne zaman bitiyor?

28 Haziran Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 1 Temmuz Cumartesi günü son bulacak. 3 Temmuz Pazartesi günü resmi kurumlar ve bankalar tekrar açılmış olacak.

2023 Kurban Bayramı günleri şu şekilde:

  • Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
  • Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
  • Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
  • Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
  • Kurban Bayramı 4.Gün- 1 Temmuz Cumartesi

#banka çalışma saatleri
#arefe günü
#kurban bayramı
2 saat önce
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26 Haziran Pazartesi bankalar açık mı?