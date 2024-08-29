Anaokullarının açılış tarihi merak ediliyor. Milyonlarda öğrenci için yaz tatilinin sonuna yaklaşılıyor. Çok sayıda veli anaokuluna başlayacak çocuğu için eğitim başlangıç tarihini araştırıyor. Anaokullarında eğitim görecek çocuklar 2022-2023 anaokulları uyum haftası süreci ile okula başlamış olacak. Anaokulları ve ilkokul 1. sınıflar adaptasyon amacıyla diğer sınıflardan daha önce okula başlamış oluyor. Peki, bu yıl anaokulları ne zaman açılacak? 2022-2023 anaokullar uyum haftası hangi tarihte? İşte detaylar...