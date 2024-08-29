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Anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası başlıyor! Ders saatleri nasıl olacak? 2024-2025 MEB uyum haftası eğitimi ders programı ve saatleri

Okullarda anaokulu öğrencileri ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası için geri sayım başladı. 2024-2025 MEB uyum haftası 05-06 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Anaokulu ve 1. sınıf velileri uyum haftası ders programı ve ders saatlerini araştırıyor. Okullarda uyum haftası kaç gün sürecek, uyum haftasında kaç saat ders işlenecek? Uyum haftası sabahçı ve öğlenci saatleri nasıl? İşte Milli Eğitim Bakanlığı programına göre okullarda uygulanacak uyum haftasının ayrıntıları...

09:46 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Uyum haftası
Uyum haftası

Veliler ve öğrenciler için heyecanlı bir dönemin başlaması yaklaşıyor. 5 Eylül'de başlayacak 1. sınıfın uyum haftasıyla birlikte, çocukların eğitimine en iyi şekilde hazır olmak için araştırmalar yapılıyor. Anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası ders programı ve ders saatleri nasıl olacak?

2024-2025 MEB uyum haftası eğitimi ders programı ve saatleri

2024-2025 Eğitim Öğretim yılı uyum eğitimi 05-06 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Anasınıfı;

Sabahçı grubun uyum eğitimleri 9.00-11.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Öğlenci grubun uyum eğitimleri 12.30-14.30 saatleri arasında yapılacaktır.

İlkokul;

1.sınıfların uyum eğitimleri 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Okullar ne zaman açılacak?

2024 -2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü tüm sınıflar çin başlayacaktır.

Uyum haftası nedir?

Öğretim ortamını, öğretmenini ve arkadaşlarını tanıtan programdır.

• Veli, öğrenci ve öğretmenin tanışma etkinlikleri ile desteklendiği bir

zaman dilimidir.

• Öğrencinin mutlu olmasını ve okula alışma sürecini destekleyen etkinliklerin yapıldığı bir süreçtir.




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