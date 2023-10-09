Aşure nasıl yapılır? Kolay ve lezzetli aşure tarifi burada!

Aşure nasıl yapılır sorusunun cevabı burada. Yapılması kolay ancak tadı bir o kadar da lezzetli olan bu tarifleri sizler de evlerinizde yapabilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte kolay aşure tarifi…

AŞURE TARİFİ

Malzemeler





2 su bardağı Buğday





1 su bardağı Nohut





1 su bardağı Kurufasulye





1 su bardağı kuru Üzüm





1 su bardağı İncir





1 su bardağı kuru Kayısı





1/2 su bardağı fıstık





4 su bardağı Şeker





1 yemek kaşığı karanfil





10 - 15 su bardağı Su









Süsleme için:





1 su bardağı kuş üzümü





Çekilmiş ceviz içi, Antep fıstığı





Tarçın, nar taneleri





Yapılışı :





Buğday, fasulye, nohut ve üzümü yıkayıp ayrı kaplarda bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün buğdayı süzüp büyük bir çelik tencereye alın. 15 su bardağı su ekleyip kaynatın. Üzerinde biriken köpüğü bir kevgirle alıp tencerenin kapağını kapatın ve 30 dakika kaynatın. Fasulye ve nohutu süzüp ayrı kaplarda haşlayın.





Buğday taneleri iyice yumuşayıncaya kadar yaklaşık 4.5 saat kısık ateşte arasıra karıştırarak pişirin. Buğdayın suyu un çorbası kıvamına gelmek üzereyken nohut ve kuru fasulyeyi ekleyin. İyice kaynatın. Ardından sırasıyla fıstık, kuru üzüm, karanfil ve dörde bölünmüş kuru kayısıyı ilave edip karıştırın. Birkaç taşım kaynatın. Son olarak şekeri ekleyip 5-10 dakika kaynattıktan sonra incirleri katın ve bir taşım kaynatıp, ateşten alın.





Aşure piştikten sonra sıcakken kaselere boşaltın. Soğuyunca üzerini ceviz içi, Antep fıstığı, kuş üzümü, tarçın ve nar taneleri ile süsleyerek servis yapın. İsteğe bağlı olarak gülsuyu da serpebilirsiniz.







