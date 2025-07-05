Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Aşure nasıl yapılır? Kolay ve lezzetli aşure tarifi

Aşure nasıl yapılır? Kolay ve lezzetli aşure tarifi

Yeni Şafak
10:215/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Aşure
Aşure

Aşure nasıl yapılır diye merak ediyorsanız sizler için hazırladığımız kolay aşure tarifini deneyebilirsiniz. Daha önce aşure yapmayan ve nasıl yapıldığı hakkında bilgisi olmayanlar için kolay yöntemler hazırlıyoruz. Siz de aşure nasıl yapılır diye merak ediyorsanız kolay aşure tariflerinden birini deneyebilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız aşure tarifi.

Aşure nasıl yapılır sorusunun cevabı burada. Yapılması kolay ancak tadı bir o kadar da lezzetli olan bu tarifleri sizler de evlerinizde yapabilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte kolay aşure tarifi…

AŞURE TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı Buğday


1 su bardağı Nohut


1 su bardağı Kurufasulye


1 su bardağı kuru Üzüm


1 su bardağı İncir


1 su bardağı kuru Kayısı


1/2 su bardağı fıstık


4 su bardağı Şeker


1 yemek kaşığı karanfil


10 - 15 su bardağı Su



Süsleme için:

1 su bardağı kuş üzümü


Çekilmiş ceviz içi, Antep fıstığı


Tarçın, nar taneleri


Yapılışı :

Buğday, fasulye, nohut ve üzümü yıkayıp ayrı kaplarda bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün buğdayı süzüp büyük bir çelik tencereye alın. 15 su bardağı su ekleyip kaynatın. Üzerinde biriken köpüğü bir kevgirle alıp tencerenin kapağını kapatın ve 30 dakika kaynatın. Fasulye ve nohutu süzüp ayrı kaplarda haşlayın.


Buğday taneleri iyice yumuşayıncaya kadar yaklaşık 4.5 saat kısık ateşte arasıra karıştırarak pişirin. Buğdayın suyu un çorbası kıvamına gelmek üzereyken nohut ve kuru fasulyeyi ekleyin. İyice kaynatın. Ardından sırasıyla fıstık, kuru üzüm, karanfil ve dörde bölünmüş kuru kayısıyı ilave edip karıştırın. Birkaç taşım kaynatın. Son olarak şekeri ekleyip 5-10 dakika kaynattıktan sonra incirleri katın ve bir taşım kaynatıp, ateşten alın.


Aşure piştikten sonra sıcakken kaselere boşaltın. Soğuyunca üzerini ceviz içi, Antep fıstığı, kuş üzümü, tarçın ve nar taneleri ile süsleyerek servis yapın. İsteğe bağlı olarak gülsuyu da serpebilirsiniz.




#Aşure
#Aşure nasıl yapılır
#Aşure tarifi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?