AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025: AUZEF final sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınavları yaklaşırken, öğrenciler sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerinin açıklanma tarihini merak ediyor. Sınavlar öncesinde AUZEF giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? Sınav yerleri sorgulama ekranı aktif oldu mu? İşte detaylar...