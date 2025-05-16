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AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025: AUZEF final sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025: AUZEF final sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

12:2916/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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AUZEF final sınavları ne zaman?
AUZEF final sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, bahar dönemi final sınavları öncesi hazırlıklarını sürdürürken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınav tarihleri yaklaşırken, “AUZEF sınav yerleri açıklandı mı?” sorusu öğrencilerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Final sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınav giriş belgelerinin önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınavları yaklaşırken, öğrenciler sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerinin açıklanma tarihini merak ediyor. Sınavlar öncesinde AUZEF giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? Sınav yerleri sorgulama ekranı aktif oldu mu? İşte detaylar...

2025 AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi bitirme sınavı tarihleri açıklandı.

Üniversite tarafından yayımlanan akademik takvime göre, AUZEF final sınavları 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?

AUZEF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı.

AUZEF sınav giriş yerlerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce yayımlanması bekleniyor.

AUZEF sınav yerleri ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

AUZEF SINAVA GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

İstanbul Üniversitesi'nden gelen duyuru sonrası AUZEF sınav giriş belgesi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

Öğrenciler, sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak alabilecek.

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2025

Bütünleme (Telafi) Sınavı 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025 tarihlerinde,

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 6 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

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