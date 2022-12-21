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TRT1 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinin oyuncuları kimler?

TR1'de ekranlara gelecek olan yeni tarih dizisi Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı'nın ilk fragmanı yayınlandı. Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi bu hafta ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Dizinin fragmanı oyuncuları ile dikkat çekti. Kadroda ünlü isimler yer alıyor. Peki, Barbaros Hayreddin Sultanın Ferman dizisi oyuncuları kimdir? İşte TRT1 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri....

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncu kadrosu ve karakterler: Kimler oynuyor, hangi karakterler var? Başrol oyuncuları kim?
Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları

Barbaroslar'ın devamı niteliğinde olan "Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı" dizisi için geri sayım başladı. TRT1 ekranlarında yayınlanacak Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi oyuncu kadro ve karakterleri merak kazandı.

BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI DİZİSİ OYUNCULARI

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi oyuncuları arasında Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Melisa Döngel, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hasan Küçüktekin, Arif Pişkin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Musa Evren, Sibel Kasapoğlu, Erman Cihan, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revna Çolak gibi isimler yer alıyor.

BARBAROS HAYREDDİN BEYİ KİM OYNUYOR?

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi başrolü Barbaros Hayreddin karakterini Tolgahan Sayışman oynuyor.

BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI 1. BÖLÜM FRAGMANI

BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı her hafta cuma akşamları yayınlanacak. Dizinin ilk bölümü 23 Aralık'ta izleyici karşısına çıkacak.

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI DİZİSİ KONUSU

Yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan'ın oturduğu TRT'nin ES Film imzalı dönem dizisi Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı, geçtiğimiz sezon yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın devamı niteliğinde olacak.

Dizide, Barbaros Hayrettin Paşa'nın 40'lı yaşları ekrana getirilecek ve Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılacak.

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