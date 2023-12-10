Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. İngiltere Premier Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Manchester United ile Bournemouth kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. İspanya La Liga'nın 16. hafta mücadelesinde Real Betis ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında Atalanta, Milan'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 10 Aralık 2023 Pazar Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün kimin maçı var? 10 Aralık 2023 Pazar maç programı
- 13:30 İstanbulspor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
- 13:30 Çorum FK - Erzurumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
- 13:30 Manisa FK - Adanaspor Trendyol 1. Lig TRT Avaz
- 14:00 Afjet Afyonspor - Bursaspor TFF 2. Lig Kanal 3 Afyon
- 14:00 Sabah Bakü - Sebail Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 14:00 1461 Trabzon - Adıyamanspor TFF 2. Lig 1461 Trabzon FK Youtube
- 14:30 Frosinone - Torino İtalya Serie A Sport Plus
- 15:00 Nice - Reims Fransa Ligue 1 Bein Sports Max
- 15:00 Kilmarnock - Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus
- 16:00 Kayserispor - Pendikspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
- 16:00 Başakşehir - Hatayspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
- 16:00 Gençlerbirliği - Göztepe Trendyol 1. Lig TRT Spor
- 16:00 Atletico Madrid - Almeria İspanya La Liga S Sport Plus
- 17:00 Monza - Genoa İtalya Serie A S Sport Plusl
- 17:00 Everton - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2
- 17:00 Fulham - West Ham İngiltere Premier Lig Idman TV
- 17:00 Luton Town - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 17:00 Clermont - Lille Fransa Ligue 1 beIN Sports
- 17:00 Metz - Brest Fransa Ligue 1 beIN Sports
- 17:00 Strasbourg - Le Havre Fransa Ligue 1 beIN Sports
- 18:15 Granada - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport Plus
- 19:00 Gaziantep FK - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
- 19:00 Eyüpspor - Şanlıurfaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
- 19:05 Lyon - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
- 19:30 Tottenham - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 20:00 Salernitana - Bologna İtalya Serie A S Sport Plus
- 20:30 Cadiz - Osasuna İspanya La Liga S Sport Plus
- 22:45 Roma - Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus
- 22:45 Lorient - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
- 23:00 Barcelona - Girona İspanya La Liga S Sport Plus