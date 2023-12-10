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Bugün hangi maçlar var? 10 Aralık 2023 Pazar maç programı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbi mücadelede Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Yılport Samsunspor, Kasımpaşa'yı 4-2 yendi. Manchester United ile Bournemouth kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Betis ile 1-1 berabere kaldı. Serie A'da 15. haftada Atalanta, Milan'ı 3-2 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 10 Aralık 2023 Pazar maç programı ve fikstürü.

11:52 - 10/12/2023 Sunday
Güncelleme: 11:52 - 10/12/2023 Sunday
Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. İngiltere Premier Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Manchester United ile Bournemouth kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. İspanya La Liga'nın 16. hafta mücadelesinde Real Betis ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında Atalanta, Milan'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 10 Aralık 2023 Pazar Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün kimin maçı var? 10 Aralık 2023 Pazar maç programı

  1. 13:30 İstanbulspor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
  2. 13:30 Çorum FK - Erzurumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
  3. 13:30 Manisa FK - Adanaspor Trendyol 1. Lig TRT Avaz
  4. 14:00 Afjet Afyonspor - Bursaspor TFF 2. Lig Kanal 3 Afyon
  5. 14:00 Sabah Bakü - Sebail Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  6. 14:00 1461 Trabzon - Adıyamanspor TFF 2. Lig 1461 Trabzon FK Youtube
  7. 14:30 Frosinone - Torino İtalya Serie A Sport Plus
  8. 15:00 Nice - Reims Fransa Ligue 1 Bein Sports Max
  9. 15:00 Kilmarnock - Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus
  10. 16:00 Kayserispor - Pendikspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
  11. 16:00 Başakşehir - Hatayspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
  12. 16:00 Gençlerbirliği - Göztepe Trendyol 1. Lig TRT Spor
  13. 16:00 Atletico Madrid - Almeria İspanya La Liga S Sport Plus
  14. 17:00 Monza - Genoa İtalya Serie A S Sport Plusl
  15. 17:00 Everton - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2
  16. 17:00 Fulham - West Ham İngiltere Premier Lig Idman TV
  17. 17:00 Luton Town - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  18. 17:00 Clermont - Lille Fransa Ligue 1 beIN Sports
  19. 17:00 Metz - Brest Fransa Ligue 1 beIN Sports
  20. 17:00 Strasbourg - Le Havre Fransa Ligue 1 beIN Sports
  21. 18:15 Granada - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport Plus
  22. 19:00 Gaziantep FK - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
  23. 19:00 Eyüpspor - Şanlıurfaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
  24. 19:05 Lyon - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
  25. 19:30 Tottenham - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  26. 20:00 Salernitana - Bologna İtalya Serie A S Sport Plus
  27. 20:30 Cadiz - Osasuna İspanya La Liga S Sport Plus
  28. 22:45 Roma - Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus
  29. 22:45 Lorient - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
  30. 23:00 Barcelona - Girona İspanya La Liga S Sport Plus

Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi


Trendyol Süper Lig 15. haftasında derbi heyecanı: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig 15. haftasında derbi heyecanı: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 135'inci kez karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmalarda galibiyet sayılarında sarı-lacivertli ekibin 47-42 üstünlüğü bulunuyor. 46 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki takımın son 5 karşılaşmasında ise 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Rıza Çalımbay’ın derbide en büyük kozu golcü Vincent Aboubakar olacak. Bu sezon deplasmanda oynadığı altı Süper Lig maçında da gol yemeyen Fenerbahçe Szymanski, Dzeko ve İrfan Can gibi yıldızlarıyla gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.


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