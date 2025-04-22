Ardınç Gökbel Türkiye şampiyonu

Aydınlı sporcu Ardınç Gökbel, 81 ilden gelen 109 kız ve 118 erkek olmak üzere toplam 227 sporcunun katıldığı şampiyonada dikkat çekti.

Türkiye birinciliği için kollarını sıvayan sporcular, kıyasıya mücadele ederken, Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ardınç Gökbel, Okul Sporları Genç Erkekler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası 75 kilo üstü sağ kol kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye şampiyonu oldu.