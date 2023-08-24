Dinamo Kiev - Beşiktaş Maç Kadrosu Muhtemel 11’ler
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında, bu akşam saat 20.00’de Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Stadionul Rapid-Giulesti stadyumunda oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Darren England yönetecek. Dinamo Kiev - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
DİNAMO KİEV - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11'LER
DİNAMO KİEV
35 Ruslan Neshcheret
2 Kostiantyn Vivcharenko
24 Oleksandr Tymchyk
25 Maxim Dyachuk
34 Oleksandr Syrota
5 Sergiy Sydorchuk
10 Mykola Shaparenko
29 Vitali Buyalsky
7 Andriy Yarmolenko
11 Vladyslav Vanat
91 Nazar Voloshyn
BEŞİKTAŞ
34 Mert Günok
4 Onur Bulut
6 Omar Colley
12 Daniel Amartey
24 Valentin Rosier
26 Arthur Masuaku
8 Salih Uçan
19 Amir Hadziahmetovic
83 Gedson Fernandes
10 Vincent Aboubakar
40 Jackson Muleka
DİNAMO KİEV-BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'tan korkmadıklarını ancak rakiplerinin deneyimli bir çalıştırıcıya ve kaliteli bir kadroya sahip olduğunu söyledi.
Rumen teknik adam, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda yarın Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde Giuleşti Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Zor bir dönemden geçtiklerini, genç ve tecrübesiz futbolcularla mücadele ettiklerini belirten Lucescu, "Bu stadı seçerek doğru bir tercih yaptık. Futbolseverler maça geliyor ve bizi destekliyor. Neredeyse bir buçuk yıldır boş tribünler önünde oynuyoruz ve hiç destek görmüyoruz. Bu zor bir durum, çünkü futbolcular taraftarlar için oynar. Seyirci desteği oyuncularımıza çok yardımcı oluyor." diye konuştu.
Lucescu, Beşiktaş'tan çekinip çekinmedikleri yönündeki soruya, "Korkmuyoruz ama Beşiktaş'ın deneyimli bir teknik direktörü ve kaliteli bir kadrosu var. Oxlade-Chamberlain ve Rebic'ten bahsetmek yeterli. Türkiye liginin büyük takımları, büyük oyuncularla sözleşme imzalıyor." yanıtını verdi.
Rumen çalıştırıcı, daha önce Beşiktaş'ı çalıştırdığının hatırlatılması üzerine, "Unutulmaz iki yıl geçirdim. İlk sezon harikaydı, yaptığımız her şey heyecan vericiydi. Şampiyonluğu kazandık. Kulübün yüzüncü yılıydı, şampiyonluğu büyük farkla kazandık. Ancak ikinci yılım tam bir hayal kırıklığıydı. Ligde on puan farkla liderdik ve birçok yorumcu ligin aslında bittiğini, artık ilgi çekici olmadığını söylüyordu. Bir sonraki maçı altı kişiyle tamamladık ve 3-0 yenildik. Bu durum devam etti ve sonunda şampiyonun iki puan gerisinde sezonu tamamladık. Bu hepimiz için tam bir hayal kırıklığıydı." değerlendirmesinde bulundu.
Türk futbolseverlerden de övgüyle bahseden Lucescu, "Özel olduklarını söyleyebilirim. İstanbul'a ve diğer kentlere yaptığım seyahatlerde yanıma gelip elimi sıkıyorlar." dedi.