Dinamo Kiev - Beşiktaş Maç Kadrosu Muhtemel 11’ler

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında, bu akşam saat 20.00’de Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Stadionul Rapid-Giulesti stadyumunda oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Darren England yönetecek. Dinamo Kiev - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİNAMO KİEV - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

DİNAMO KİEV

35 Ruslan Neshcheret

2 Kostiantyn Vivcharenko

24 Oleksandr Tymchyk

25 Maxim Dyachuk

34 Oleksandr Syrota

5 Sergiy Sydorchuk

10 Mykola Shaparenko

29 Vitali Buyalsky

7 Andriy Yarmolenko

11 Vladyslav Vanat

91 Nazar Voloshyn

BEŞİKTAŞ

34 Mert Günok

4 Onur Bulut

6 Omar Colley

12 Daniel Amartey

24 Valentin Rosier

26 Arthur Masuaku

8 Salih Uçan

19 Amir Hadziahmetovic

83 Gedson Fernandes

10 Vincent Aboubakar

40 Jackson Muleka

DİNAMO KİEV-BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'tan korkmadıklarını ancak rakiplerinin deneyimli bir çalıştırıcıya ve kaliteli bir kadroya sahip olduğunu söyledi.

Rumen teknik adam, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda yarın Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde Giuleşti Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Zor bir dönemden geçtiklerini, genç ve tecrübesiz futbolcularla mücadele ettiklerini belirten Lucescu, "Bu stadı seçerek doğru bir tercih yaptık. Futbolseverler maça geliyor ve bizi destekliyor. Neredeyse bir buçuk yıldır boş tribünler önünde oynuyoruz ve hiç destek görmüyoruz. Bu zor bir durum, çünkü futbolcular taraftarlar için oynar. Seyirci desteği oyuncularımıza çok yardımcı oluyor." diye konuştu.

Lucescu, Beşiktaş'tan çekinip çekinmedikleri yönündeki soruya, "Korkmuyoruz ama Beşiktaş'ın deneyimli bir teknik direktörü ve kaliteli bir kadrosu var. Oxlade-Chamberlain ve Rebic'ten bahsetmek yeterli. Türkiye liginin büyük takımları, büyük oyuncularla sözleşme imzalıyor." yanıtını verdi.

Rumen çalıştırıcı, daha önce Beşiktaş'ı çalıştırdığının hatırlatılması üzerine, "Unutulmaz iki yıl geçirdim. İlk sezon harikaydı, yaptığımız her şey heyecan vericiydi. Şampiyonluğu kazandık. Kulübün yüzüncü yılıydı, şampiyonluğu büyük farkla kazandık. Ancak ikinci yılım tam bir hayal kırıklığıydı. Ligde on puan farkla liderdik ve birçok yorumcu ligin aslında bittiğini, artık ilgi çekici olmadığını söylüyordu. Bir sonraki maçı altı kişiyle tamamladık ve 3-0 yenildik. Bu durum devam etti ve sonunda şampiyonun iki puan gerisinde sezonu tamamladık. Bu hepimiz için tam bir hayal kırıklığıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Türk futbolseverlerden de övgüyle bahseden Lucescu, "Özel olduklarını söyleyebilirim. İstanbul'a ve diğer kentlere yaptığım seyahatlerde yanıma gelip elimi sıkıyorlar." dedi.











